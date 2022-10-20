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Сегодня, 19:51

«Сочи» — «Урал»: арбитр снова не удалил игрока «Урала» за удар шипами

Александр Бобров
Шеф-редактор
Грубая игра Юшина в матче Кубка России «Сочи» — «Урал».
Грубая игра Юшина в матче Кубка России «Сочи» — «Урал».
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На 32-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Сочи» — «Урал» арбитр Иван Сиденков неверно квалифицировал действия игрока гостей Александра Юшина, ошибочно не показал ему красную карточку и не удалил с поля.

В том эпизоде капитан сочинцев Сергей Терехов сыграл в мяч, а полузащитник «Урала» въехал в него ногой и сильно ударил шипами в область голени.

Грубая игра Юшина в матче Кубка России «Сочи» — «Урал».
Грубая игра Юшина в матче Кубка России «Сочи» — «Урал».

Похожий фол совершил в игре 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:2) Ибраима Сиссе, который тоже в падении ударил Николая Комличенко ногой в область колена. Его ошибочно не удалил с поля арбитр Евгений Турбин.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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