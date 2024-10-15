«Сокол» и «Урал» сыграют в рамках 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 15 октября. Матч состоится на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сокол» — «Урал» можно следить в матч центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались семь раз. По две победы у каждой из команд, еще три матча завершились вничью.

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