Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Сетка плей-офф
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:00

«Спартак» — «Динамо»: дата и время начала матча Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Зобнин (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» сыграет с «Динамо» во 2-м этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Третий сезон подряд турнир проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, сетка плей-офф и календарь игр, статьи и новости, статистика в актуальном виде

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
В ЮАР футболист умер во время матча
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
КДК накажет «Спартак» за поведение болельщиков в игре Кубка России против «Урала»
Суперфинал Кубка России-2025 пройдет в «Лужниках»
Первый кубковый матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 30 апреля, ответный — 14 мая
«Динамо» — ЦСКА: видеообзор матча Кубка России
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Довольный Николич, великолепный Акинфеев: ЦСКА прошел «Динамо»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя