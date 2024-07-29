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«Спартак» — «Динамо»: дата матча и время начала трансляции игры Кубка России

«Спартак» и «Динамо» стартуют в групповом этапе Кубка России 31 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Московские «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Стартовый свисток на стадионе красно-белых «Лукойл Арена» прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Игру «Спартак» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция также будет доступна на сайте телеканала. Прямой эфир начнется за 30 минут до старта московского дерби.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Спартак» и «Динамо» сыграли в полуфинале пути регионов Кубка России. Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал нижней сетки, в котором уступили «Балтике» (0:1).

В Российской премьер-лиге сезона-2023/24 «Динамо» финишировало на третьей строчке турнирной таблицы с 56 очками в 30 турах, а «Спартак» стал пятым с 50 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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