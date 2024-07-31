Личка: «Пропустив второй мяч, мы просто бегали как курица без головы»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, что не получилось у его команды в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«С течением времени мы играли хуже и хуже. После 0:2, думаю, игра уже была решена. Соперник успокоился и просто играл в футбол. Нам же было тяжело. Молодые ребята стараются, но им не хватает качества в работе с мячом и опыта. Поговорили с ними в раздевалке. Думаю, все будет хорошо.

— Во втором тайме перестал получаться даже отбор. Нет ли тут системных ошибок Динамо в подготовке?

— Мы теряли мяч после 2-3 передач, а когда много бегаешь за мячом, быстрее устаешь. После 0:2 мы просто бегали 5-8 минут как курица без головы, — сказал Личка на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.