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Сегодня, 21:01

Личка: «Ошибка Лещука? «Спартак» уже третий матч забивает подобный гол»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил ошибку голкипера Игоря Лещука в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Он отбивал мяч, тот угодил в ногу соперника... Тяжело сказать что-то. У нас это уже третий матч, когда «Спартак» забивает подобные голы. Фарт для красно-белых, наверное, и наша ошибка. У Окишора сегодня тоже был отличный шанс забить. Но когда атакующий игрок не реализует момент, никто так его не ругает, как вратаря, если тот ошибется... Сегодня просто отлично играл «Спартак», а мы не успевали за ними», — сказал Личка на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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