Угальде — о втором голе за «Спартак»: «Надеюсь, дальше будет только лучше»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Динамо» (3:0).

— Очень рад. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд. Рад за команду, снова выиграли. Думаю, мне удалось забить гол после того, как мы начали прессинговать выше. Тогда мы поменяли игру. Мы хотим забивать как можно больше голов. Стараемся реализовывать моменты.

— В прошлом сезоне в Кубке против «Спартака» выходил Лещук и два гола. В этом сезоне снова. Вы знаете, что он может так отбить?

— Мы анализируем всех соперников. Мы знали этого вратаря.

— Очень много говорят, что вас купили за большое количество денег, насколько это на вас давило в прошлом сезоне?

— Да, конечно, знаю об этом. Рад, что адаптировался. Мне нужно было время. Плюс — менялись тренеры. Очень рад, надеюсь, дальше все будет только лучше.

— В следующем матче вам играть с «Крыльями Советов». Как оцениваете противника?

— Это сложный соперник. Они отлично играют. Нам надо хорошо подготовиться.

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в воскресенье, 5 августа, в матче 3-го тура чемпионата России. После двух встреч красно-белые набрали 3 очка и идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.