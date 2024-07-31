«Спартак» — «Динамо»: Кутицкий сбил Медину — пенальти назначен правильно

На 66-й минуте матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» судья Владимир Москалев занял хорошую позицию, правильно зафиксировал фол Александра Кутицкого и наказал его 11-метровым ударом.

Арбитр без помощи ВАР верно разобрался в случившемся в штрафной площади бело-голубых. Рефери увидел что динамовец сыграл неосторожно, ударил ногой спартаковца Хесуса Медину и сбил его. Другого толкования действия Кутицкого не допускали — вердикт судьи правильный.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции