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Сегодня, 22:14

Биджиев — о победе над «Спартаком»: «Все ребята сыграли как тигры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

— Это был тяжелый матч. Мы встречались с одним из лидеров. Он прошел так, как мы и ожидали. Я считаю, что где-то «Спартак» имел преимущество, но наши игроки проявили характер и мастерство, сыграли очень организованно.

— Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?

— Я считаю, что он провел хороший матч и помог команде. Как я уже отметил, он находится в нормальной форме. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось. Но я бы хотел отметить всю команду. Все — тигры, — сказал Биджиев на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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