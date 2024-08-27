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Сегодня, 21:48

Станкович — о поражении в Кубке России: «Если надеваешь футболку «Спартака», ты должен играть достойно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, кто из футболистов его разочаровал в матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) в рамках 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Никогда публично я не скажу то, о чем говорю с футболистами персонально. Но футболка «Спартака» — тяжелая и весит много. Если ты ее надеваешь, должен играть достойно, — сказал Станковвич на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Деян Станкович
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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