Защитник «Спартака» Абена: «Пропустили с пенальти и не смогли от этого оправиться»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (0:1).

— К сожалению, мы сегодня проиграли. Мы работали, но наша тактика не совсем сработала. Мы пропустили с пенальти и не смогли от этого оправиться.

— Что сказал Деян Станкович?

— Он был не очень доволен. Но сказал, что во втором тайме мы показали характер.

— Уже успели освоиться в «Спартаке»?

— Я сразу почувствовал себя как дома, как только приехал. Мне сразу все понравилось. Думаю, что на поле это заметно.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.