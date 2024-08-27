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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в Кубке России 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в группе А пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Бело-голубые набрали 6 очков и возглавляют группу D. Махачкалинский клуб с 3 баллами идет на третьей строчке в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
27 авг, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо Мх

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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