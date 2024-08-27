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Сегодня, 18:40

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Абена, Маркиньос и Виллиан Жозе сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

У красно-белых дебютирует защитник Миенти Абена, который в августе перешел в российский клуб из «Ференцвароша».

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Абена, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Игнатов, Зиньковский, Маркиньос, Виллиан Жозе.

Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Угальде, Мелешин.

«Динамо»: Волк, Пальцев, Алибеков, Шумахов, Сундуков, Сандрачук, Мрезиге, Глушков, Гаджиев А., Джавад, Агаларов.

Запасные: Магомедов Т., Кирш, Ковачевич, Джапо, Крачковский, Юсупов, Ангбан, Гаджиев Ш., Магомедов Р., Зинович, Сердеров.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
27 авг, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо Мх

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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