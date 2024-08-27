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Сегодня, 12:30

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России

«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 3-го группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
27 авг, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо Мх

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, также будет доступна на сайте медиахолдинга. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» выиграл оба матча на групповом этапе. Красно-белые победили московское «Динамо» и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0. Махачкалинцы обыграли «Крылья» (1:0), но уступили «Динамо» (1:2). Каждая команда в группе сыграет с каждой по два раза.

В чемпионате России «Спартак» набрал 11 очков, а «Динамо» — 5.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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