«Спартак» разгромил «Динамо» в FONBET Кубке России

«Спартак» дома разгромно победил «Динамо» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

Красно-белые забили свои голы в первые 25 минут встречи. Дубль на свой счет записал Александр Соболев. По голу забили новичок клуба Срджан Бабич и Антон Зиньковский.

«Динамо» отыграло один мяч усилиями Муми Нгамале. За бело-голубых дебютировали экс-игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль и бывший хавбек «Пачуки» Луис Чавес.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.