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Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Динамо»: результаты и статистика личных встреч

У «Спартака» и «Динамо» равенство по личным встречам в Кубке России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Столичные «Спартак» и «Динамо» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

В очных матчах в Кубке России команды одержали по четыре победы. Разность мячей — 11-9 в пользу динамовцев.

В чемпионате России преимущество по личным встречам у «Спартака» — 33 победы, 21 ничья и 10 поражений. Разность мячей — 112-71 в пользу красно-белых.

Предыдущий официальный матч команды провели 1 мая в рамках Кубка России. Тогда «Спартак» выиграл со счетом 2:0 и вышел в финал пути регионов. Голами отметились Александр Соболев и Михаил Игнатов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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