Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» и «Динамо» встретятся в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка страны. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Динамо» можно в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали селфи на Олимпиаде в Париже
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Богатые «Урал», «Сочи» и «Балтика» проваливаются. Что происходит в Первой лиге
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Химки» — «Оренбург»: Глушаков и Садыгов сыграют с первых минут
«Химки» — «Оренбург», «Спартак» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матчей Кубка
«Химки» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Динамо» из Владивостока разгромило «Анри» в Кубке России
Гранат ждет полные трибуны на матче «Спартак» — «Динамо»: «Хочется увидеть антураж европейского чемпионата»
Лещенко — о дерби: «Мне не очень понятно, как «Динамо» будет играть без основных игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раков рассказал об эмоциях от первого гола за «Локомотив»