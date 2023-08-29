«Спартак» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы перед матчем 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч начнется в 19.30 мск.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Чернов, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Пруцев, Зиньковский, Медина, Соболев (капитан).

Запасные: Свинов, Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Бонгонда, Мартинс, Умяров, Промес, Зобнин, Лайкин, Мелешин.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Паршивлюк (капитан), Скопинцев, Кутицкий, Гагнидзе, Фомин, Грулев, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Запасные: Купцов, Шунин, Чавес, Бессмертный, Маричаль, Даса, Карраскаль, Лаксальт, Зазвонкин, Макаров, Нгамале.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию кубкового дня.