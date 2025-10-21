21 октября, 22:30
Определились две пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
В 6-м туре группового турнира ЦСКА обыграл «Акрон» (3:1). Армейцы гарантировали себе первое место в группе D и сыграют в четвертьфинале с махачкалинским «Динамо», которое стало вторым в группе C.
В другом четвертьфинале встретятся «Спартак», выигравший группу C, и «Локомотив», занявший второе место в группе D.
Пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России:
zg
Ой ли,Махачкала не подарок,мы то знаем!)
22.10.2025
zg
Матч с конями,это матч с конями,от "дерби всея Руси" устать нельзя!)))
22.10.2025
regiment
дану. в чемпионате с ними матч в ноябре, и ещё два в кубке. считай три раза подряд. много
22.10.2025
Darkman79
Чего смотреть,убогая система кубка спасает обе команды от вылета,так неинтересно,опять вторые составы и унылая игра
21.10.2025
zg
Эх,2 матча с конями было бы эпичнее!Но,как говорится в одном прекрасном мультике-"итак сойдет"!)
21.10.2025
Jean4
Коням конечно повезло, халяву словили. =)
21.10.2025
Vasily Bulygin
Автор, ты матч не осилил досмотреть до финального свистка? Информирую бесплатно, матч закончился со счётом 3:2!!!
21.10.2025
555 555
Вот и посмотрим.
21.10.2025