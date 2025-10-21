«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Кубка России, ЦСКА — с махачкалинским «Динамо»

Определились две пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 6-м туре группового турнира ЦСКА обыграл «Акрон» (3:1). Армейцы гарантировали себе первое место в группе D и сыграют в четвертьфинале с махачкалинским «Динамо», которое стало вторым в группе C.

В другом четвертьфинале встретятся «Спартак», выигравший группу C, и «Локомотив», занявший второе место в группе D.

Пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России: