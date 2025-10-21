Видео
21 октября, 22:30

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Кубка России, ЦСКА — с махачкалинским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Определились две пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

В 6-м туре группового турнира ЦСКА обыграл «Акрон» (3:1). Армейцы гарантировали себе первое место в группе D и сыграют в четвертьфинале с махачкалинским «Динамо», которое стало вторым в группе C.

В другом четвертьфинале встретятся «Спартак», выигравший группу C, и «Локомотив», занявший второе место в группе D.

Пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России:

  • «Спартак» — «Локомотив»
  • ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
8

  • zg

    Ой ли,Махачкала не подарок,мы то знаем!)

    22.10.2025

  • zg

    Матч с конями,это матч с конями,от "дерби всея Руси" устать нельзя!)))

    22.10.2025

  • regiment

    дану. в чемпионате с ними матч в ноябре, и ещё два в кубке. считай три раза подряд. много

    22.10.2025

  • Darkman79

    Чего смотреть,убогая система кубка спасает обе команды от вылета,так неинтересно,опять вторые составы и унылая игра

    21.10.2025

  • zg

    Эх,2 матча с конями было бы эпичнее!Но,как говорится в одном прекрасном мультике-"итак сойдет"!)

    21.10.2025

  • Jean4

    Коням конечно повезло, халяву словили. =)

    21.10.2025

  • Vasily Bulygin

    Автор, ты матч не осилил досмотреть до финального свистка? Информирую бесплатно, матч закончился со счётом 3:2!!!

    21.10.2025

  • 555 555

    Вот и посмотрим.

    21.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Динамо (Махачкала)
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
