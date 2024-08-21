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Сегодня, 18:15

«Спартак» Кострома — 2Drots: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» Кострома сыграет с 2Drots во 2-м раунде Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
2Drots.
Фото РФС
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«Спартак» Кострома и 2Drots встретятся в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 21 августа. Игра пройдет на стадионе «Урожай» в Костроме. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 19:30. Урожай (Кострома)
Спартак Кс
2DROTS

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

Ранее 2Drots обыграли «Строгино» со счетом 1:0 в матче 1-го раунда Кубка России благодаря голу Антона Терехова в компенсированное время.

В сезоне-2023/24 «Спартак» не сумел преодолеть 2-й раунд Кубка, уступив вологодскому «Динамо» (0:0 в основное время, 6:7 в серии пенальти). «2Drots» завершили выступление в турнире в 4-м раунде, проиграв «Химкам» (0:2).

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Спартак (Кострома)
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