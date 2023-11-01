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Кубок России

Сегодня, 22:48

«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в матче FONBET Кубка России

Руслан Минаев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3.

У «быков» дубль оформил Александр Кокшаров. У красно-белых в первом тайме забивали Александр Соболев (с пенальти) и Наиль Умяров.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча Кубка России.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:3
Краснодар

Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
16
169
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