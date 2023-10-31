«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России в среду, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей дня. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 20.30 мск. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе D команда из Краснодара занимает третье место с 8 очками. Красно-белые располагаются на первом месте в квартете, в их активе — 12 баллов.

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