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Сегодня, 20:45

«Спартак» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче Кубка России в среду, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей дня. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте. Игру в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 20.30 мск. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе D команда из Краснодара занимает третье место с 8 очками. Красно-белые располагаются на первом месте в квартете, в их активе — 12 баллов.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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