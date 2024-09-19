Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Спартак» — «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Спартак» — «Крылья Советов» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
19 сент, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

В августе «Спартак» обыграл «Крылья» в гостевом матче группы Кубка России со счетом 3:0. С тем же счетом красно-белые победили самарцев в матче 3-го тура чемпионата России.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Химки» — «Локомотив»: Пиняев оформил дубль
«Локомотив» громит «Химки», «Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Пари НН» — «Ахмат»: грозненцы реализовали пенальти после удаления Гоцука
«Спартак» — «Крылья Советов»: Селихов, Маркиньос и Мендес начнут матч с первых минут
«Химки» — «Локомотив»: гости увеличили преимущество
«Химки» — «Локомотив»: гости открыли счет в начале второго тайма
Сегодня
Вчера
Неделя