«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче группового этапа FONBET Кубка России в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Спартак» — «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Спартак» — «Крылья Советов» можете отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В августе «Спартак» обыграл «Крылья» в гостевом матче группы Кубка России со счетом 3:0. С тем же счетом красно-белые победили самарцев в матче 3-го тура чемпионата России.