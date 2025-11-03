«Спартак» и «Локомотив» встретятся в матче Кубка России

«Спартак» и «Локомотив» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 6 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби в Кубке. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире встречу спартаковцев и железнодорожников покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеканала).

В групповом турнире «Спартак» занял первое место в группе С, «Локомотив» — второе место в группе D. Ответная игра соперников состоится 26 ноября.