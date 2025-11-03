3 ноября, 19:30
«Спартак» и «Локомотив» встретятся в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 6 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби в Кубке. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу спартаковцев и железнодорожников покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеканала).
В групповом турнире «Спартак» занял первое место в группе С, «Локомотив» — второе место в группе D. Ответная игра соперников состоится 26 ноября.
clyushnikoff
опять Спартаку напинают штуки 4, а потом будут петь , что это не важно, мол всё равно попадём в Пути
04.11.2025
zg
У Локо явный спад,надо обыгрывать,а потом пинать Деяна нах!
03.11.2025
vvi432
Успеха Локо
03.11.2025