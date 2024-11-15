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«Спартак», «Локомотив» и «Зенит» оштрафовали за скандирования фанатов на матчах Кубка России

Алина Савинова
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» оштрафованы за скандирования болельщиков на первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив» за скандирования болельщиков оштрафован на 20 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Зениту» КДК РФС назначил штраф в 50 тысяч рублей — за взрыв петард фанатами перед началом игры, а также скандирования оскорбительных выражений и нецензурной лексики.

5 ноября «Спартак» дома уступил «Ростову» (0:1), «Локомотив» на выезде победил московское «Динамо» (2:1), а «Зенит» 6-го числа на своем поле обыграл «Ахмат» (3:0).

Источник: ТАСС
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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Динамо
Динамо Мх
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14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
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Спартак
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19:30
Динамо
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Спартак
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
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Ростов
Локомотив
П 7 : 8
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И М О
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31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
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31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
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17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
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27.08
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Ахмат
ЦСКА
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
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Ахмат
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01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
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21:15
Ахмат
Краснодар
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20:45
ЦСКА
Ахмат
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Краснодар
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2 Рубин 6 7-4 9
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30.07
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Зенит
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Рубин
Зенит
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Факел
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17:15
Акрон
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П 5 : 4
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Факел
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Зенит
Рубин
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Ахмат
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Крылья Советов
Спартак
0
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Факел
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Краснодар
Ахмат
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0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
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1
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Спартак
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