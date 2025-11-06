Видео
Футбол
FONBET Кубок России

6 ноября, 17:00

«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Локомотив» играют первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра в четверг, 6 ноября, на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби Москвы. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Локомотив» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.45 мск, за 45 минут до игры. Также трансляцию из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 6&nbsp;ноября 2025 года.

Ответный матч между соперниками в Черкизово запланирован на 26 ноября.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
