«Спартак» — «Локомотив»: Помазун отбил пенальти Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не смог забить пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака». Вратарь красно-белых Илья Помазун отбил удар хавбека железнодорожников. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

werder63 Помазун не отбивал ничего, алле!)) Автор, почитайте, что вы написали!)) 06.11.2025

Derbist Даже по телеку показали, куда будет бить Батраков. 06.11.2025

Saypin и после этого в воротах - Мешковенко? доколе??? 06.11.2025