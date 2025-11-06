Видео
FONBET Кубок России

6 ноября, 21:23

«Спартак» — «Локомотив»: Помазун отбил пенальти Батракова

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не смог забить пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

Вратарь красно-белых Илья Помазун отбил удар хавбека железнодорожников.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив
4

  • werder63

    Помазун не отбивал ничего, алле!)) Автор, почитайте, что вы написали!))

    06.11.2025

  • Derbist

    Даже по телеку показали, куда будет бить Батраков.

    06.11.2025

  • Saypin

    и после этого в воротах - Мешковенко? доколе???

    06.11.2025

  • oleg ves

    а пеналь-то - левейший, мяч сначала попадает в прижатую руку и от нее уже в другую руку

    06.11.2025

    Алексей Батраков
    Илья Помазун
    Футбол
    Кубок России
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
