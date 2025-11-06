6 ноября, 21:23
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не смог забить пенальти в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».
Вратарь красно-белых Илья Помазун отбил удар хавбека железнодорожников.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
werder63
Помазун не отбивал ничего, алле!)) Автор, почитайте, что вы написали!))
06.11.2025
Derbist
Даже по телеку показали, куда будет бить Батраков.
06.11.2025
Saypin
и после этого в воротах - Мешковенко? доколе???
06.11.2025
oleg ves
а пеналь-то - левейший, мяч сначала попадает в прижатую руку и от нее уже в другую руку
06.11.2025