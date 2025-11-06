Видео
6 ноября, 21:33

«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Сергей Ярошенко
«Спартак» обыграл «Локомотив» в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 3:1.

Счет на 4-й минуте матча открыл Ливай Гарсия, на 49-й минуте защитник «Локомотива» Лукас Фассон отправил мяч в свои ворота. Третий гол красно-белых на счету Маркиньоса (55-я). Единственный мяч железнодорожников забил Алексей Батраков (66-я).

На 80-й минуте Батраков не реализовал пенальти, удар отбил вратарь красно-белых Илья Помазун.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив
238

  • непонял

    Спартак выиграл только за счет того, что смогли удержать на скамейке свою экзистенциальную крысу - Литвинова. когда его не получается оставить на скамейке, то он всегда проведет сопернику в свои ворота столько возвожностей, сколько хватит для его - соперника - победы. это совсем конченная крыса, а тренеров менять можно сколько угодно. все же помнят, как он в предыдущем матче снял головой в ворота мяч, который готов уже был забрать вратарь?

    07.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ГАЗПРОМ стимулировал Спартак!

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Будем ждать)

    07.11.2025

  • spartsmen

    будут исполнители такого же уровня, умные в первую очередь - всё возможно.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мне бы тоже этого хотелось, но реалии таковы, что футбол в корне изменился, и тот стиль игры, та команда может быть лишь эпизодически. Тренды другие, физика другая совсем. Увы и ах. Повторить те команды невозможно.

    07.11.2025

  • spartsmen

    тебе надо срочно отдохнуть!

    07.11.2025

  • spartsmen

    Как какая команда? как Спартак Бескова и Романцева. или, хотя бы, Тедеско :)

    07.11.2025

  • spartsmen

    скорее, начала :)

    07.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Если он хрустальный, значит тот кто его купил - тупой. Так получается... Спартак вообще-то не больница, а футбольный клуб. Хотя...))

    07.11.2025

  • zentmaison

    Просто уважение к сопернику за отличную игру

    07.11.2025

  • zg

    Аналогично!)

    07.11.2025

  • плохокот

    Ответ узнаем в ближайшем матче чемпионата.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спокойной ночи!

    07.11.2025

  • zg

    ))))Благодарю,все взаимно,но проделать сие сейчас не смогу чисто физически,очень устал!)

    07.11.2025

  • Lars Berger

    Мы - молодцы!..

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дорогой друг! Я - не профессионал в футболе (дилетантик для массовочки, выкормыш башкир кизилки). Стал пытаться разобраться в инете. Сначала статистику смотрел. Потом наткнулся на блог ворчуна-зануды. Там человек по-кадрово разбирает все наши матчи. Почитайте превью перед игрой с Локо - он делает и предварительный анализ. Посмотрите все наши матчи у него как описаны. Выводы сделаете сами. Уважаю вашу точку зрения.

    07.11.2025

  • zg

    Красиво написано!С конями лютый провал(пендаль левый),сегодня норм,хорошо заходило то,что есть!Но игры нет,в обороне вообще писец!Не напрягает,что каждую игру мы своими "выходами" из обороны себе моментов 5 привозим,что игры как таковой нет вообще?!Мы просто пинаем мяч за счет определенного класса "пинателей"!?

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Друг мой. Это СМИ, и такой опрос перед игрой, тиснули в эфир, а в конце с усмешкой человека из команды так спрашивают: ну как вы там все на фоне того, что творится (читай - мы творим). Это ли не твари? Просто конечные.

    07.11.2025

  • zg

    Вспомни прошлую осень,у Локо спад как пошел,так и писец...

    07.11.2025

  • Бен Ричардс

    Команда играет, как позволяет соперник. Настоящие кубковые матчи начнутся, когда пойдет игра навылет, а пока можно разок проиграть, поэтому там сейчас нет достаточной мотивации упираться и убиваться.

    07.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сегодня разве не играли? А с конями не играли? А первую игру, когда 4 гола не защитали? А с Зенитом плохо? Было пару провалов, но у кого их нет? И скажите мне пожалуйста: во что вы хотите, чтобы играл Спартак? Как какая команда?

    07.11.2025

  • zg

    Даже на ногах!!!!!

    07.11.2025

  • zg

    Да в чемпе уже почти пох,а вот кубок интересен хоть как то!)

    07.11.2025

  • zg

    Какие в опу эксперименты?!У человека за 1.5 года команда не начала играть ни во что!

    07.11.2025

  • zg

    Я за нервяк и непонимание,чего хотят и как!

    07.11.2025

  • zg

    Денисов сегодня огонь!Особенно финт и удар!)

    07.11.2025

  • плохокот

    А что же вы всех тех, кто предлагал Деяна гнать ссаными тряпками еще неделю назад таврями не называли??? Одним можно, другим нельзя.

    07.11.2025

  • Бен Ричардс

    Эта игра ничего не решала, проигравший ничего не терял, поэтому конечно почти как тренировка. Кубок начнется, когда пойдут игры навылет.

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Потому что у соперников "Спартака" при этой системе розыграша Кубка нет мотивации биться за победу в каждом матче.

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Бразгаз, ЦСКА и Локомотив проиграли, Краснодар выиграл со скрипом только потому, что на поле вышел Кордоба, которого Левников инициативно лишил возможности играть в следующем туре чемпионата. Победили середняки и аутсайдер чемпионата. По-моему, это исчерпывающе говорит о турнирном значении этих матчей. Оно околонулевое. Если бы также "Спартак" обыгрывал в чемпионате бразгаз, ЦСКА и Локомотив, то Станковичу не пришлось сейчас позорно вымучивать неустойку, страдая о доме и семье. Кстати, уверен на 100%, что в следующем матче Спартак не выиграет у Ахмата.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Спорно. Я с хохлами бок о бок 25 месяцев в окопе сидел, не считая 80 дней Курса "Молодого Бойца". Да, они хитрожопые, но 43-44 года назад были всё равно братьями... Азы из ПРАКТИКИ: Война бывает наступательная, оборонительная и партизанская. Никакую УВАЖАТЬ не надо. Я за МИР без жвачки!:innocent: Всех благ, Мао!

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Субулька, я с одного аккаунта пишу...) Чего тебя так штырит, тупорылый?)))

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    ВРАТЬ НЕ НАДО, Подонок! У слова "тупорылый" есть синонимы = СКВОЗИТ, Гнида! С десятков твоих аккаунтов ((.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Судьи ТАЩИЛИ Локо + Тупой ПИАР столичной прессы (( Я ещё в прошлом сезоне вам отчётливо нарисовал = = с 7-9м местом по пропущенным Дело ШВАХ (( = = Выводов физрук:relaxed:?? Михал Михалыч НИКАКИХ не сделал:relaxed:??:relaxed:?:relaxed:??

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Кб МРАЗЬ!!! Факты в студию: Когда я приставал к тебе ПИДАРУ-ГЕЮ ?!

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Что ты несёшь. тупорылый вадик?) Отчего тебя так штырит?)

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Ты ПАДАЛЬ-НЕЛЮДЬ! Не надо сравнивать себя с людьми (((... НОРМАЛЬНЫЕ люди НЕ ведут переписок с самим собой = = Дзюба здесь, как МЕЛОЧЬ жизни! Пока, фантик - БЫДЛО/брехун ((

    06.11.2025

  • Palacios

    Жедсон отличный игрок! Ему не надо просто мешать. Как и Барко этими полупозициями, полуфлангами. Станок чудит просто.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Вот видишь - САПЁР всегда ПРАВ!!! В 2021-м он ещё не был обезьяной с учебной Эфкой... ):innocent:

    06.11.2025

  • BOVArius

    Да кто ж спорит то. Я до 60 минуты вообще про договорняк грешить начал. Особенно когда забегали неожиданно. Результат по игре. Хотя конечно с пеналем было бы достопримечательнее) Но 1 гол на выезде тоже многого стоит. Вот и поглядим 26 ноября... Кстати на счёт первого поражения, также и Лёха в первый раз с пеналя промахнулся ;)

    06.11.2025

  • Palacios

    Не знаю. Педро не наигрывает на все авансы, что раздали ему, когда пришел. Разве его можно сравнивать с Малкомом или с Халком, или с Промесом?? Энрике это как Жедсон, всё может, но позиции разные.

    06.11.2025

  • МАО

    А ты просто дурак. Ты хами как я , весело и элегантно, не применяя грубые выражерия.

    06.11.2025

  • spartsmen

    дмитрий, я полагаюсь на своё мнение, так как не слепой, и матчи смотрю, прям до кровавых слёз. а, поскольку я играл не в баскетбол, а в футбол, то мнению своему доверяю :sunglasses:

    06.11.2025

  • МАО

    Глушенков и наш Луси Энрике по технике за гранью. Но оба редкостные дол..ы. Педро и Вендел в этом смысле намного круче.

    06.11.2025

  • Топотун

    Когда Ларса Би контузило, у него сорвало резьбу.

    06.11.2025

  • МАО

    Кстати, Жедсон неплох, но игру не вытянет.

    06.11.2025

  • МАО

    Зобнин уже не торт

    06.11.2025

  • МАО

    Вадик - наше всё!

    06.11.2025

  • Palacios

    С Победой! И вообще, с отличной игрой, наконец!

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Согласен! С победой тебя, дружище! Рад был пообщаться). Завтра рано вставать, пора отходить ко сну.

    06.11.2025

  • Palacios

    Ещё бы чуть почище мяч отбирал )

    06.11.2025

  • Palacios

    Я вообще сразу против него был, когда он от ПАОКа бабочку запустил. Трясогузка, а не вратарь!

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    И это - не Максименко!

    06.11.2025

  • Palacios

    А не нужно всем быть "бариновыми". Капитан в команде должен быть один. Мы изначально совсем про другое говорили )

    06.11.2025

  • Palacios

    А на что тогда было похоже 0:3 к 15 минуте Спартаком от ЦСКА? Тоже на тренировку?

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, купили его за 350 млн, деньжищи огромные, а он болеет постоянно.

    06.11.2025

  • Palacios

    Макс из той же породы киперов, что и Шунин. Вечно трясет. Жуткая нестабильность.

    06.11.2025

  • AnTaras

    Нет, мля, не лидеры, Спартак чемпион:grinning:

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Класс и опыт у них есть, а вот харизмы Баринова, который может завести команду, встряхнуть, потащить вперег, как и Промес у нас мог, Глушаков...Пока не вижу в них этого.

    06.11.2025

  • Palacios

    Да бандеровцы они. И недобитки! Со всеми вытекающими!

    06.11.2025

  • плохокот

    Странные впечатления от матча. Смотрел без звука, спокойно. Не покидает ощущение, что команды играли как на тренировке , расслаблено. ЛОКО наверное кубок и не нужен. Полный расслабон в защите в первом тайме. Дают КБ розыгрывать перед штрафной, не встречают. Спартаку хватило класса, чтобы спокойно им накидать мячей. Это разве Кубок? Где игра навылет заставляет ожесточенно бороться за результат.

    06.11.2025

  • AnTaras

    Никакой:grinning: Просто, так совпало:grinning:

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Это - Тупорылый Вадик. Он - не соперник и не противник. Он - назойливый приставала...)

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    ПО-БАРАБАНУ!!! После того как этого чмошника КОНТУЗИЛО консерной банкой на продскладе в начале 2022-го, у него произошёл СДВИГ ПО ФАЗЕ ! (( Возможно, иногда за него отписывается ещё такой же фуфел-"полковничек"...:innocent: ОбЪясни мне: КАК-чем можно гордиться, болея за фут. Спартак и за хоккейные СКА и Ак Барс ?! = Ответ весьма прост - В Скворцова/Степанова ему ПОРА )

    06.11.2025

  • Palacios

    Давно ищут. Вопро сложный. Самошников вечно лечится.

    06.11.2025

  • Palacios

    Ну посмотрим. Не поплывет ли. Глушенков тоже не всегда стабилен.

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Если не лень - найди старое интервью Патрика Руа. Теги - "Патрик Руа Уважение и преодоление"... Забей так в поисковике... Прочти абзац об Уважении и Преодолении. Там, где автор просит рассказать его о жизненной философии в двух словах... Прочти. Думаю, это - будет интересно. Нельзя не уважать противника. Иначе - не преодолеешь.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тот фланг у нас в обороне плох. Туда давно нужен хороший защитник

    06.11.2025

  • Palacios

    Дело не в позиции, а в опыте и классе игрока ) Это уже сложившиеся все мастера.

    06.11.2025

  • Palacios

    Так он и сейчас забегает. Проку то ) У нет интеллекта, не дано. Принять не может, отдать тоже. Позиционно - 0 Его брали на смену вечно проваливающемуся Айртону, а на деле вышло, что так ничем не лучше. Если б СМ играл в закрытый футбол, тогда да...Рябчук бы был основным.

    06.11.2025

  • zel_co

    вот оно чо, Михалыч

    06.11.2025

  • МАО

    Ну... плохо твои играли. Отсюда и мысли - а как до этого то шли бодро. с какого?

    06.11.2025

  • МАО

    Баринова уважаю. Батраков дутая величина.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Зобнин - да, а вот Барко и Жедсон - скорее художники, чем Баринов). Умяров на пути к этому

    06.11.2025

  • МАО

    Уважение и пренебрежение - не антонимы, как может показаться. У меня тоже два высших образовния. Русский язык понимаю без словаря.

    06.11.2025

  • Palacios

    Барко, Зобнин, Жедсон да и Умяров уже мудрый. Это совсем иной класс игроков.

    06.11.2025

  • МАО

    Ненавидеть, просчитывать ходы, даже бояться - нормально. А уважать противника. тем более украинцев - нельзя

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В прошлом сезоне он забегал здорово под Марки, но подачи все незрячие

    06.11.2025

  • МАО

    Ларс Бергер, а теперь ты хамишь ? и пытаешься лечить других ?

    06.11.2025

  • Palacios

    Дмитриев хоть обучаем вроде бы. Поле видит, отдает. А Рябчук бесполезный, а при стиле игры Станка, вообще ненужный!

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот ты написал это сейчас, и я задумался. А кто у нас является таким мастером?

    06.11.2025

  • Palacios

    Да, играет хорошо и не только он. Но именно опытных мастеров не хватает.

    06.11.2025

  • Palacios

    Будет голод, жажда по нереализованному потенциалу, точнее, должны быть. Это если по логиче вещей!

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Воробьев ещё здорово играет, но не было его.

    06.11.2025

  • Palacios

    Игры же должны быть. Будут еврокубки, сетку отменят. При старомф ормате тоже все балду пинали, воняли отовсюду ненужностью.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Мао! Как ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ готов поспорить! Вечер добрый )

    06.11.2025

  • Топотун

    Он не слушает Бригадный Подряд !

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Есть один нюанс - Дмитриев не защитник, но видимо Рябчук пока не может играть в полную силу.

    06.11.2025

  • Топотун

    Ты Жан-Пьер Барда !

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Тупорылый Вадик, иди на Х. Есть такая социальная сеть...) Вот и иди туда, чмырь... И не влезай в разговор людей.

    06.11.2025

  • Palacios

    Локо молодая и куражная команда. А всегда быть на кураже невозможно! И когда не идет игра, мастера должны вытягивать такие сложные периоды. А кроме Баринова там лидеров никого по сути нет.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Подонок-бумеранг! Уважение к средненькому Локо у него есть, а к сильному Зениту нет ?! Вот в чём СЕКРЕТ всех ваших БЕД/поражений:heart_eyes:

    06.11.2025

  • Palacios

    Держим за это решение кулачки! )

    06.11.2025

  • Palacios

    По сути Станкович выпустил оптимальный состав. Элементарно не стал чудить и мешать.

    06.11.2025

  • Atoms

    :thumbsup::clap:

    06.11.2025

  • Заполярье

    Сынок, ты читать не умеешь? Ещё раз прочитай о чём речь идёт...

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я тоже сегодня получил удовольствие, не было этих судейских эпизодов, играли и давали играть. Деяна, если и сменят, то только в зимнюю паузу. Есть ощущение, что он останется. Я за то, чтобы он остался. Нет кандидата, который был бы убедителен для всех.

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Мы - "Спартак"!

    06.11.2025

  • Atoms

    Я вообще сегодня наслаждался футболом, именно футболом, хоть и нейтральный болельщик! Спартак был настоящей командой все давалось легко и играючи и не позволял себе отдыха(ну если только в концовке матча). Станок то, похоже остается у руля, как думаешь?

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    С Ахматом многое решит тактика). Если тактически правильно сыграем с ними, то победим.

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Моим друзьям, болельщикам "Зенита" - хороших добрых снов. P.S. Всё никак не могу забыть вчерашний баннер...))) "Боже, какое тупоумие!". Екатерина Великая.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Есть в нем что-то. Его стиль - шансон)))

    06.11.2025

  • Tony Lee

    Хайпует на плюсах))

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    А чем знаменит этот кб дезертир-стукачок ?! В Чёрном Списке моего Бригадного Подряда его НЕТ = = Хорошо передам - чтоб НЕ дизили :sunglasses:

    06.11.2025

  • Smash.

    Никаких проблем. Это шаблонная фраза для болел Спартака. Запятая ставится ими после каждого матча. :wink:

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    От Станковича нужно просто отстать.

    06.11.2025

  • FAB2856

    Бомжи и Лохи лидеры? ну-ну..

    06.11.2025

  • Топотун

    Абель правильный стюард !

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ву - терминатор!

    06.11.2025

  • Топотун

    Вадим сейчас накернит Ларса Брейвика !

    06.11.2025

  • Tony Lee

    Ну он и не нападающий, да к тому же сильно одноногий он парень, к сожалению.

    06.11.2025

  • Топотун

    Зачем ты дизишь Ларса Брейвика ?

    06.11.2025

  • FAB2856

    У Вас проблемы с запятыми

    06.11.2025

  • BOVArius

    Не, не. В кубке то в групповом всё норм. Аж целых два раза проиграли. Коникам. За нами обмана нет.... :)))) Это в РэПэЭле тока в прошлом туре случилось. Но это как говорится уже совсем другая история....

    06.11.2025

  • Abellardo

    А сейчас многие этим пользуются.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Знаете, там тоже играют не такие уж и лохи. Быки, на сегодняшний момент, являются чемпионами.

    06.11.2025

  • Tony Lee

    Очень порадовали сегодня Дмитриев и Ву. Ву вообще монстр.

    06.11.2025

  • Chibr89

    там еще и Баринова удалять надо за наступ.

    06.11.2025

  • FAB2856

    Хотелось бы с Вами согласиться, но с таким составом, пусть и с двумя травмированными, отставать на 10 очков от какого-то г..на, это перебор!

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Согласись, в Кубке никогда не имело значения, кто и на каком месте идёт в Чемпионате... Какая разница?)

    06.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Обалдеть! Спартак нахлобучил проводниц! А Помазун вообще красава, взял абсолютно левый пеналь. Могли накидать и больше, но Дмитриев просто криволапый не реализовал выход одн на один. Спартак с Победой! Могут ведь, когда захотят.

    06.11.2025

  • Вадим Антропов

    Спартак ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!! = Уже в ПЯТЁРКЕ )). Официальные матчи (РПЛ + Кубок) Победы/Поражения/Баланс 1 Краснодар 16-3 = +13 2 Зенит 14-2 = +12 3 ЦСКА 13-5 = +8 4 Локо 11-4 = +7 5 Спартак 11-6 = +5 6 Балтика 9-5 = +4 7 Махачкала 9-7 = +2 8 Динамо 8-8 = 0 ------ 9 Рубин 7-9 = -2 У Крыльев, Ростова, Акрона (все "-4") Привет Хове! Веди себя поПРИЛИЧНЕЕ, и Локо будет играть ЛУЧШЕ ).:innocent::soccer:

    06.11.2025

  • hattabysh

    Если каждый матч с Локомотивом играть, то почему нет? А Ахмат будет играть жестче и плотнее.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А у меня папа всех со Стрельцовым сравнивал...

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да особенно мне нравится момент, когда он падает, то он всегда хватается за лицо. Сначала было за него страшно, а потом я всё понял)))

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Это не грешок.Я всех до сих пор по футболу Черенкова и Гаврилова мерю.

    06.11.2025

  • Smash.

    Оставить нельзя гнать!

    06.11.2025

  • Abellardo

    Ага))

    06.11.2025

  • Abellardo

    Есть грешок)

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мой любимый Комли?

    06.11.2025

  • Abellardo

    В первом тайме в десятером играли, поэтому упростили вам задачу)))

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, штуки 3-4 потащил!

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Не согласен. Не будешь уважать противника, будешь относиться к нему пренебрежительно - будешь нести потери. Будешь терять своих парней и девчат.

    06.11.2025

  • AnTaras

    Юмор, может и так себе, а если посмотреть в таблицу, то правда получается.

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Меришь своих по максимуму который они показывали в этом сезоне.Постоянно так не может быть.Спад бывает всегда и у всех.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сегодня мы вас в центре переиграли, и в защите закрыли .

    06.11.2025

  • juvekos

    раньше играли основой, меняли 2-3 человек, по картам, или травмам. это современное новшество, 2 состава. так ни наиграешь связки и взаимопонимание. нету у Спартака 2 равных составов и календарь раньше такой же был. и еврокубки, и кубок страны, и никто целвми составами команды не менял. Да, в группе молодежь выпускать правильно. а тут пора на результат шпилить

    06.11.2025

  • Atoms

    Ну у Локо Веселова так по взрослому еще не проверяли. Сегодня спасал не по детски, а то счет мог быть и большим!

    06.11.2025

  • Топотун

    Это идея чекистов-миллиардеров, вместо еврокубков - кубок ваты !

    06.11.2025

  • Abellardo

    Пора бы уже остепениться в его возрасте.

    06.11.2025

  • Smash.

    Станковича точно нужно оставлять. Он наконец поставил игру. Хороший тренер.

    06.11.2025

  • -философ-

    Пропало вдохновение от проигрыша своей команды. Бывает. Хотя, признаться, 95 % из написанного им, у меня вызывает интерес. ПризнаЮ, он- не бесталанный.

    06.11.2025

  • Фобия

    Самый длиннннный Кубок в мире футбола! Пора подавать заявку в книгу Рекордов! Дегтярёв! Дюков! Где заявление? Не спать, ёпть...:confused::money_mouth::rofl:

    06.11.2025

  • Abellardo

    Может, конечно, я к своим предвзято отношусь, но мне сегодня игра понравилась ещё меньше чем с Зенитом.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Бакаев всегда на взводе. Лицо всегда какое-то недовольное, даже злое порой.

    06.11.2025

  • FAB2856

    Ага, ну вот нарочно Баринов с Батраковым проиграли! Ты им это в лицо скажи, получишь по едалу сразу! Может поумнеешь тогда....

    06.11.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Красно-белых - с победой! Командам спасибо за красивый футбол!

    06.11.2025

  • Abellardo

    Лучше так, чем серьезную травму получить, играя постоянно на максималках.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вратари сыграли здорово! У Локо мне нравятся стражи ворот, и Помазун наш нравится.

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ожидаемо Он не геракл по физ.данным.

    06.11.2025

  • футбол это спорт

    Попробую написать в редакцию. Если поучаствуете и еще кого подобьете, может и поможет. Для справки: когда примерно эффект пробовали в Ла Лиге, и когда эксперимент закончили?

    06.11.2025

  • merniloskut

    Братьев во КБ - с Победой!

    06.11.2025

  • Abellardo

    Как оказалось не только на Батракове, ему ещё исполнители рядом нужны. Воробей выпал, Бакаев сам с собой играет, Руденко по настроению, Комличенко = Соболев, вот и весь грустный расклад.

    06.11.2025

  • МАО

    Соперников уважать нельзя

    06.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Оказывается, что Спартак умеет играть.....но почему в чемпионате так нельзя????....

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Наблюдаю за Батраковым и сделал для себя вывод, что подсел он физически

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Честно говоря, юморок сродни вчерашнему баннеру: "Наш ПОЗОР вам только снится"...) Вам эти "спичи" А.Медведев сочиняет?) "А тем, кто ложится спать - спокойного сна!". В.Цой и болельщики "Зенита".

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Выдохся наш поэт)))

    06.11.2025

  • Atoms

    Веселов был конечно хорош, но и Помазун стоял стеной)))

    06.11.2025

  • analytica

    Там было так же, но телезрителям не понравилось, и больше такого нет. А у нас телезрителей никто не спрашивает.

    06.11.2025

  • FAB2856

    Ни хрена не понял, Станкевича гоним или оставляем? Э, алё, говнокидатели…

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Да норм.вы играли.Но сильно ваша игра на Батракове завязана и от него зависима.Батраков сегодня выпал на мой взгляд и вот так получилось..

    06.11.2025

  • Заполярье

    Батракову нужно валить из этого болота РПЛ! Гол забил изумрудный! Спартак победил и, слава Богу! Но, есть нюансы...Локо играло спустя рукава это факт! Видимо в чемпионате, опять будут пробуксовки! Зачем на игру, ставить Барко и Маркиньоса - не понятно! Вперёд Спартак! :slight_smile:

    06.11.2025

  • Псевдоним

    Вратарь Спартака взял пенальти. Последний раз такое помню только в Англии с Селиховым

    06.11.2025

  • analytica

    Надо замазать такой же густой красной краской всех, кто к этому безобразию причастен. С головы до ног. А когда переоденутся то можно еще раз замазать, но теперь уже выделить зоны и белые линии провести. И так несколько раз. Наверняка поможет.

    06.11.2025

  • футбол это спорт

    Могли бы хоть прозрачно рисовать, но ведь весь футбол скрадывают. У Ла Лиги так же или умнее?

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Знаешь, в чём разница? "Зенит" - "Локомотив" - 2:0. Ты пишешь о "сломанном игрушечном паровозике". "Спартак" - "Локомотив" - 3:1. Я пишу о трудной победе над хорошим сильным соперником. Уважение к сопернику. В этом - разница. P.S. Я уважаю тех, против кого сражался последний год на Кинбурнской косе. Это - сильный противник, против которого было и будет нелегко. Но мы - победим.

    06.11.2025

  • AnTaras

    Лидеры проигрывают середнякам:grinning: С одинаковым счётом:grinning:

    06.11.2025

  • Гончар

    Мой любимый СПАРТАК,был хорош.Во первых,убрал максименко.А,во вторых стал играть с локо как надо.Эпизодически отдавать мяч сопернику,а тот не знает что с ним делать.Они привыкли играть на контратаках,а Спартак их этого лишил.

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Вас вчера обоссали мусора.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вы поймите наконец! Изменения не связаны с экспериментами Деяна!!! Не слушайте идиотов по ТВ и в СЭ. Слушайте, что говорит тренер. А он говорит, что Марки и Мартинс не здоровы до конца, и приходится выбирать, кто может играть, Бонгонда только только выходит на поле и тд.

    06.11.2025

  • Abellardo

    С Ла Лиги эта фигня пошла.

    06.11.2025

  • Abellardo

    Локо играл плохо. Веселов - молодчик. Спартак с заслуженной победой.

    06.11.2025

  • Леший

    Что творится, что творится! Вчера Динамо, сегодня Спартак. И обе команды преобразились после недавних совершенно блеклых игр. Будто это не они. Только вот надолго ли? Или опять увидим череду их игр по принципу "кто в лес, кто по дрова"?

    06.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Договорняки.:wink:

    06.11.2025

  • МАО

    Пенальти был такой, не 100%. Но Локо не забил. Стало бы 3-2. а там..... Себя пусть винят.

    06.11.2025

  • -философ-

    Чаще у вас остроумно всё выходит, а сегодня как-то пресненько. Не ваш день, к сожалению.

    06.11.2025

  • Врн36

    Из четырёх игр, три закончились 3:1. Случайно?

    06.11.2025

  • oleg ves

    в угол своей раздевалки

    06.11.2025

  • spartsmen

    возможно. а возможно, что те же люди выходят в чемпе под другим давлением, при постоянных изменениях и при постоянном нервяке тренера. макс не мог разучиться играть с тех времён, когда болелы признавали его игроком месяца в половине чемпионата.

    06.11.2025

  • МАО

    Вчера я возможно перегнул. Но всё равно Москву и Спартак не люблю.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На матч ТВ продолжают на нашего тренера гнать. Стали спрашивать у болельщиков про Деяна, теперь у Дмитриева после матча. Какие же твари!

    06.11.2025

  • -философ-

    Однако, когда вместо нервозности, команда вкидывает трёшку в ворота соперника, не нужно и судей проклинать.

    06.11.2025

  • МАО

    Так бывает . Психология. Сердце стучит, лёгкие дышат. А голова что ?- предмет тёмный, и исследованию не подлежит.

    06.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Должны были 5 забивать. Солари конечно столько порит

    06.11.2025

  • футбол это спорт

    Накупив техничных малышей, у которых невозможно отобрать мяч без фола, Спартак пошел по пути Зенита. Но если в Зените есть Семак и стабильное управление клубом, то красно-белые мучаются со времен ухода Романцева. Вот Спартак и бросает как на качелях, то блеск то провал, и пока конца этому не видать. Сегодня - почти отлично, завтра - кто знает?..

    06.11.2025

  • инок

    Хорошо играл Спартак, вот всегда бы так.)

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Намекаешь, что "Зенит" - сломал целку и она поплыла?)

    06.11.2025

  • -философ-

    Возможно, игроки чувствуют нервозность, когда в рамке Максименко.

    06.11.2025

  • Олег

    Не кубок, а Санта Барбара какая то.

    06.11.2025

  • Врн36

    Ну и Дмитриев должен был забивать

    06.11.2025

  • alex111

    Мы круглые чемпионы!!! Чемпионы в товарищеских матчах и чемпионы по поражениям в официальных играх чемпионата ! Игру обсуждать смысла не вижу. Играть надо было против Краснодара ,а сегодня это так , очередной, тренировочный ,полуофициальный матч.

    06.11.2025

  • Rastan

    Уверенная, безоговорочная победа "Спартака", показавшего красивый футбол. Тем не менее, "Локомотив" мог и спасти игру. Очень интересной будет концовка нынешнего чемпионата!

    06.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Вот так бы каждую игру Спартак играл бы!!!:grinning::metal:

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Да.

    06.11.2025

  • Яна Калинина

    Спартак опять бросил перчатку?)

    06.11.2025

  • spartsmen

    Посмотришь кубок иногда - вроде и играть могут, и даже красиво, и даже Денисов, блин. А как чемпионат - так карета превращается в тыкву, а Денисов - из скакуна в мышь. Почему так?..

    06.11.2025

  • Глупый

    этот кубок тянется как сериал никто не понимает сетку турнира

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Ну да.

    06.11.2025

  • Jean4

    После такого интенсивного матча, теперь вопрос, что будет через 3 дня в Грозном? Ахмат в кубке не играет, целую неделю готовится в матчу. А Станкович основу сегодня не берег. Лидеры почти все по 90 минут отпахали.

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Станкович, дай Помазуну сыграть в Чемпионате, а не только в Кубке! Неужели не видно, что с ним команде - спокойнее?! И даже нашу традиционную валидольную концовку пережили - более-менее... Дай парню шанс, Деян! Дай команде шанс!.. И, блдь, хватит пиз-ть на итальянском!.. Говори по-сербски!.. Мы - поймём.

    06.11.2025

  • сергей карасёв

    спартак может побеждать только в дворовом футболе...

    06.11.2025

  • МАО

    Как до этой недели Локомотив шёл без поражений. Загадка.

    06.11.2025

  • ровнов

    А какая разница с тренироваться.

    06.11.2025

  • Zelenyj

    Откровенно предвзятое судейство от кукуяна.Просто подонок.Потом удивляются почему Станкович психует

    06.11.2025

  • lvb

    Здаров. "P.S. Концовка - кошмарна. Нельзя так."(с) Что нельзя? В последние 10 минут мы НЕ забили минимум 4. И играли не с занюханным скажем "Торпедо", а с одной из лучших команд РПЛ. Так что критика излишняя)

    06.11.2025

  • oleg ves

    он хрустальный - больше лечится, чем играет

    06.11.2025

  • Atoms

    Лучший матч 1/4 однозначно! Спартак был лучше и 3 мяча тому свидетельство. Вообще, по моему мнению, лучший матч Спартака в сезоне. Локо старался, но сегодня не его был день, надо признать.

    06.11.2025

  • Toksovo80

    Ну вот и сыграли все команды учавствующие в первом этапе кубка основонного на песне Высоцкого-Хорошую религию придумали индусы,что мы, отдав концы ,не умираем насовсем,а переходим из пути РПЛ в путь регионов...

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Тренировка? С Локо? Перед Ахматом?)

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Забавно кто-то из комментаторов сказал, что Рябчук вышел в нападение)))

    06.11.2025

  • инок

    Спартак со справедливой победой над Локомотивом!

    06.11.2025

  • Evgen

    Отличная игра приятно смотреть на Спартак! Спасибо за игру!

    06.11.2025

  • ровнов

    Хорошая тренировка. Спартак с победой.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Очень легко играли, здорово сыграл Даня Денисов - рад за него! Все сегодня смотрелись здорово и органично. Должны были ещё 3-4 мяча забить, но у Локо здорово играл вратарь. Локо либо подсел физически, как и в прошлом сезоне, либо оставил силы на чемпионат. Игра смотрелась. Батраков забил красивый гол. Вперёд, Спартак! С победой, красно-белые!

    06.11.2025

  • oleg ves

    мясных - с заслуженной победой не смотря на вредительство судей. Помазун - монстр - взял левейший пеналь намертво. Маркиньос - гол красавец пяточкой без шансов для вратаря. воротчик Локо - молодец, несколько раз спас

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Если Спартак будет играть так, как сегодня, то очки будет стабильно набирать..

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Ты здоров?)

    06.11.2025

  • Lars Berger

    С победой нас, красно-белые братья! Над очень хорошим сейчас "Локомотивом". Победа - есть. Как глоток воздушка... Но она - есть. Над очень сильным соперником. P.S. Концовка - кошмарна. Нельзя так.

    06.11.2025

  • Jean4

    В лазарете прописался.

    06.11.2025

  • uaom

    Удивительно , что так с быками то не играли , а выглядели , как засранцы ?

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Конечно, это всего лишь кубок, но Локо был слаб, по сравнению со Спартаком.

    06.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Слушайте, а где Самошников? Из Локомотива как раз. Играл человек на двух флангах, метал ауты, перешел в Спартак и провалился в черную дыру. Даже в Кубке на замену не выходит))

    06.11.2025

  • Кабанчик

    Помазун - красавчик, пора парню дать шанс в основе Деян!?

    06.11.2025

  • футбол это спорт

    Постой, Паровоз…, поздравь Спартак с победой. То ли Спартак проснулся как обычно осенью, то ли Локо приустал или заметно ослаблен без Воробьева, но до гола Локо игра катилась в одни ворота. Умница и технарь Батраков красиво забил и встряхнул команду, но он же и погасил порыв незабитым пенальти. И на молодуху бывает проруха. В целом счет по игре, довольно интересной, а у Локо есть матч-реванш. P.S. Матч ТВ продолжает замазывать футбол на поле густой краской статистических зон на экране ТВ. И кто только до этого додумался!

    06.11.2025

  • Врн36

    Спартак с заслуженной победой. Спартак сегодня был лучше

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    Станкович и Карпин очень любят кубок. Это их спасение.

    06.11.2025

  • lvb

    Спартачам поздравы. Давно я не получал удовольствия от ФК СМ.. Наконец сыграли в реальный футбол, "ваты" практически не было, да и глупых фолов. Зато наконец "командная химия" в полный рост. Юг к этому соотносится.. как статист, это сами игроки все сделали. Так что давайте порадуемся, редкая возможность))

    06.11.2025

  • Желтый полосатик

    Алланазаров, ждем статьи о хорошей игре "Спартака")))

    06.11.2025

  • ToLkUnet

    С победой, игра зацепила, а что в чемпионате то

    06.11.2025

  • -философ-

    Вот результат, когда в воротах вратарь, а не занавеска. Браво, Помазун и полевые игроки.

    06.11.2025

  • Jean4

    Вопрос к игрокам Спартака, а нельзя так играть каждый матч? Правда вместо счета 5-1 или 6-1, чуть на 3-2 не устроились в концовке. Ну и судья при счете 3-0 должен был удалять Баринова с поля. Пожалел.

    06.11.2025

  • Странно все это

    Что-то Михал Михалыч не тянет, верните Михаила

    06.11.2025

  • zentmaison

    Отличная игра Спартака, приятно удивил, порадовал болельщиков! Мог забивать больше!

    06.11.2025

