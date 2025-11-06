«Спартак» победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 3:1. Счет на 4-й минуте матча открыл Ливай Гарсия, на 49-й минуте защитник «Локомотива» Лукас Фассон отправил мяч в свои ворота. Третий гол красно-белых на счету Маркиньоса (55-я). Единственный мяч железнодорожников забил Алексей Батраков (66-я). На 80-й минуте Батраков не реализовал пенальти, удар отбил вратарь красно-белых Илья Помазун. Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Dmitriy Nekrasov Мне бы тоже этого хотелось, но реалии таковы, что футбол в корне изменился, и тот стиль игры, та команда может быть лишь эпизодически. Тренды другие, физика другая совсем. Увы и ах. Повторить те команды невозможно. 07.11.2025

spartsmen Как какая команда? как Спартак Бескова и Романцева. или, хотя бы, Тедеско :) 07.11.2025

Sergey_Marcus Если он хрустальный, значит тот кто его купил - тупой. Так получается... Спартак вообще-то не больница, а футбольный клуб. Хотя...)) 07.11.2025

zentmaison Просто уважение к сопернику за отличную игру 07.11.2025

плохокот Ответ узнаем в ближайшем матче чемпионата. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Дорогой друг! Я - не профессионал в футболе (дилетантик для массовочки, выкормыш башкир кизилки). Стал пытаться разобраться в инете. Сначала статистику смотрел. Потом наткнулся на блог ворчуна-зануды. Там человек по-кадрово разбирает все наши матчи. Почитайте превью перед игрой с Локо - он делает и предварительный анализ. Посмотрите все наши матчи у него как описаны. Выводы сделаете сами. Уважаю вашу точку зрения. 07.11.2025

zg Красиво написано!С конями лютый провал(пендаль левый),сегодня норм,хорошо заходило то,что есть!Но игры нет,в обороне вообще писец!Не напрягает,что каждую игру мы своими "выходами" из обороны себе моментов 5 привозим,что игры как таковой нет вообще?!Мы просто пинаем мяч за счет определенного класса "пинателей"!? 07.11.2025

Бен Ричардс Команда играет, как позволяет соперник. Настоящие кубковые матчи начнутся, когда пойдет игра навылет, а пока можно разок проиграть, поэтому там сейчас нет достаточной мотивации упираться и убиваться. 07.11.2025

Dmitriy Nekrasov Сегодня разве не играли? А с конями не играли? А первую игру, когда 4 гола не защитали? А с Зенитом плохо? Было пару провалов, но у кого их нет? И скажите мне пожалуйста: во что вы хотите, чтобы играл Спартак? Как какая команда? 07.11.2025

zg Какие в опу эксперименты?!У человека за 1.5 года команда не начала играть ни во что! 07.11.2025

Бен Ричардс Эта игра ничего не решала, проигравший ничего не терял, поэтому конечно почти как тренировка. Кубок начнется, когда пойдут игры навылет. 06.11.2025

Бен Ричардс Потому что у соперников "Спартака" при этой системе розыграша Кубка нет мотивации биться за победу в каждом матче. 06.11.2025

Бен Ричардс Бразгаз, ЦСКА и Локомотив проиграли, Краснодар выиграл со скрипом только потому, что на поле вышел Кордоба, которого Левников инициативно лишил возможности играть в следующем туре чемпионата. Победили середняки и аутсайдер чемпионата. По-моему, это исчерпывающе говорит о турнирном значении этих матчей. Оно околонулевое. Если бы также "Спартак" обыгрывал в чемпионате бразгаз, ЦСКА и Локомотив, то Станковичу не пришлось сейчас позорно вымучивать неустойку, страдая о доме и семье. Кстати, уверен на 100%, что в следующем матче Спартак не выиграет у Ахмата. 06.11.2025

Война бывает наступательная, оборонительная и партизанская. Никакую УВАЖАТЬ не надо. Я за МИР без жвачки!

Вадим Антропов Судьи ТАЩИЛИ Локо + Тупой ПИАР столичной прессы (( Я ещё в прошлом сезоне вам отчётливо нарисовал = = с 7-9м местом по пропущенным Дело ШВАХ (( = = Выводов физрук:relaxed:?? Михал Михалыч НИКАКИХ не сделал:relaxed:??:relaxed:?:relaxed:?? 06.11.2025

Palacios Жедсон отличный игрок! Ему не надо просто мешать. Как и Барко этими полупозициями, полуфлангами. Станок чудит просто. 06.11.2025

BOVArius Да кто ж спорит то. Я до 60 минуты вообще про договорняк грешить начал. Особенно когда забегали неожиданно. Результат по игре. Хотя конечно с пеналем было бы достопримечательнее) Но 1 гол на выезде тоже многого стоит. Вот и поглядим 26 ноября... Кстати на счёт первого поражения, также и Лёха в первый раз с пеналя промахнулся ;) 06.11.2025

Palacios Не знаю. Педро не наигрывает на все авансы, что раздали ему, когда пришел. Разве его можно сравнивать с Малкомом или с Халком, или с Промесом?? Энрике это как Жедсон, всё может, но позиции разные. 06.11.2025

spartsmen дмитрий, я полагаюсь на своё мнение, так как не слепой, и матчи смотрю, прям до кровавых слёз. а, поскольку я играл не в баскетбол, а в футбол, то мнению своему доверяю :sunglasses: 06.11.2025

МАО Глушенков и наш Луси Энрике по технике за гранью. Но оба редкостные дол..ы. Педро и Вендел в этом смысле намного круче. 06.11.2025

Palacios Я вообще сразу против него был, когда он от ПАОКа бабочку запустил. Трясогузка, а не вратарь! 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov И это - не Максименко! 06.11.2025

Palacios А не нужно всем быть "бариновыми". Капитан в команде должен быть один. Мы изначально совсем про другое говорили ) 06.11.2025

Palacios А на что тогда было похоже 0:3 к 15 минуте Спартаком от ЦСКА? Тоже на тренировку? 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Да, купили его за 350 млн, деньжищи огромные, а он болеет постоянно. 06.11.2025

Palacios Макс из той же породы киперов, что и Шунин. Вечно трясет. Жуткая нестабильность. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Класс и опыт у них есть, а вот харизмы Баринова, который может завести команду, встряхнуть, потащить вперег, как и Промес у нас мог, Глушаков...Пока не вижу в них этого. 06.11.2025

Palacios Да бандеровцы они. И недобитки! Со всеми вытекающими! 06.11.2025

плохокот Странные впечатления от матча. Смотрел без звука, спокойно. Не покидает ощущение, что команды играли как на тренировке , расслаблено. ЛОКО наверное кубок и не нужен. Полный расслабон в защите в первом тайме. Дают КБ розыгрывать перед штрафной, не встречают. Спартаку хватило класса, чтобы спокойно им накидать мячей. Это разве Кубок? Где игра навылет заставляет ожесточенно бороться за результат. 06.11.2025

Palacios Давно ищут. Вопро сложный. Самошников вечно лечится. 06.11.2025

Palacios Ну посмотрим. Не поплывет ли. Глушенков тоже не всегда стабилен. 06.11.2025

Нельзя не уважать противника. Иначе - не преодолеешь.

Dmitriy Nekrasov Тот фланг у нас в обороне плох. Туда давно нужен хороший защитник 06.11.2025

Palacios Дело не в позиции, а в опыте и классе игрока ) Это уже сложившиеся все мастера. 06.11.2025

Palacios Так он и сейчас забегает. Проку то ) У нет интеллекта, не дано. Принять не может, отдать тоже. Позиционно - 0 Его брали на смену вечно проваливающемуся Айртону, а на деле вышло, что так ничем не лучше. Если б СМ играл в закрытый футбол, тогда да...Рябчук бы был основным. 06.11.2025

МАО Ну... плохо твои играли. Отсюда и мысли - а как до этого то шли бодро. с какого? 06.11.2025

МАО Баринова уважаю. Батраков дутая величина. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Зобнин - да, а вот Барко и Жедсон - скорее художники, чем Баринов). Умяров на пути к этому 06.11.2025

МАО Уважение и пренебрежение - не антонимы, как может показаться. У меня тоже два высших образовния. Русский язык понимаю без словаря. 06.11.2025

Palacios Барко, Зобнин, Жедсон да и Умяров уже мудрый. Это совсем иной класс игроков. 06.11.2025

МАО Ненавидеть, просчитывать ходы, даже бояться - нормально. А уважать противника. тем более украинцев - нельзя 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov В прошлом сезоне он забегал здорово под Марки, но подачи все незрячие 06.11.2025

Palacios Дмитриев хоть обучаем вроде бы. Поле видит, отдает. А Рябчук бесполезный, а при стиле игры Станка, вообще ненужный! 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вот ты написал это сейчас, и я задумался. А кто у нас является таким мастером? 06.11.2025

Palacios Да, играет хорошо и не только он. Но именно опытных мастеров не хватает. 06.11.2025

Palacios Будет голод, жажда по нереализованному потенциалу, точнее, должны быть. Это если по логиче вещей! 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Воробьев ещё здорово играет, но не было его. 06.11.2025

Palacios Игры же должны быть. Будут еврокубки, сетку отменят. При старомф ормате тоже все балду пинали, воняли отовсюду ненужностью. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Есть один нюанс - Дмитриев не защитник, но видимо Рябчук пока не может играть в полную силу. 06.11.2025

Palacios Локо молодая и куражная команда. А всегда быть на кураже невозможно! И когда не идет игра, мастера должны вытягивать такие сложные периоды. А кроме Баринова там лидеров никого по сути нет. 06.11.2025

Palacios Держим за это решение кулачки! ) 06.11.2025

Palacios По сути Станкович выпустил оптимальный состав. Элементарно не стал чудить и мешать. 06.11.2025

Заполярье Сынок, ты читать не умеешь? Ещё раз прочитай о чём речь идёт... 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Я тоже сегодня получил удовольствие, не было этих судейских эпизодов, играли и давали играть. Деяна, если и сменят, то только в зимнюю паузу. Есть ощущение, что он останется. Я за то, чтобы он остался. Нет кандидата, который был бы убедителен для всех. 06.11.2025

Atoms Я вообще сегодня наслаждался футболом, именно футболом, хоть и нейтральный болельщик! Спартак был настоящей командой все давалось легко и играючи и не позволял себе отдыха(ну если только в концовке матча). Станок то, похоже остается у руля, как думаешь? 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov С Ахматом многое решит тактика). Если тактически правильно сыграем с ними, то победим. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov От Станковича нужно просто отстать. 06.11.2025

FAB2856 Бомжи и Лохи лидеры? ну-ну.. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ву - терминатор! 06.11.2025

Tony Lee Ну он и не нападающий, да к тому же сильно одноногий он парень, к сожалению. 06.11.2025

BOVArius Не, не. В кубке то в групповом всё норм. Аж целых два раза проиграли. Коникам. За нами обмана нет.... :)))) Это в РэПэЭле тока в прошлом туре случилось. Но это как говорится уже совсем другая история.... 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Знаете, там тоже играют не такие уж и лохи. Быки, на сегодняшний момент, являются чемпионами. 06.11.2025

Tony Lee Очень порадовали сегодня Дмитриев и Ву. Ву вообще монстр. 06.11.2025

Chibr89 там еще и Баринова удалять надо за наступ. 06.11.2025

FAB2856 Хотелось бы с Вами согласиться, но с таким составом, пусть и с двумя травмированными, отставать на 10 очков от какого-то г..на, это перебор! 06.11.2025

Игорь Сергеев Обалдеть! Спартак нахлобучил проводниц! А Помазун вообще красава, взял абсолютно левый пеналь. Могли накидать и больше, но Дмитриев просто криволапый не реализовал выход одн на один. Спартак с Победой! Могут ведь, когда захотят. 06.11.2025

Вадим Антропов Спартак ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!! = Уже в ПЯТЁРКЕ )). Официальные матчи (РПЛ + Кубок) Победы/Поражения/Баланс 1 Краснодар 16-3 = +13 2 Зенит 14-2 = +12 3 ЦСКА 13-5 = +8 4 Локо 11-4 = +7 5 Спартак 11-6 = +5 6 Балтика 9-5 = +4 7 Махачкала 9-7 = +2 8 Динамо 8-8 = 0 ------ 9 Рубин 7-9 = -2 У Крыльев, Ростова, Акрона (все "-4") Привет Хове! Веди себя поПРИЛИЧНЕЕ, и Локо будет играть ЛУЧШЕ ).:innocent::soccer: 06.11.2025

hattabysh Если каждый матч с Локомотивом играть, то почему нет? А Ахмат будет играть жестче и плотнее. 06.11.2025

Abellardo В первом тайме в десятером играли, поэтому упростили вам задачу))) 06.11.2025

Ivan Ivanov Меришь своих по максимуму который они показывали в этом сезоне.Постоянно так не может быть.Спад бывает всегда и у всех. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Сегодня мы вас в центре переиграли, и в защите закрыли . 06.11.2025

juvekos раньше играли основой, меняли 2-3 человек, по картам, или травмам. это современное новшество, 2 состава. так ни наиграешь связки и взаимопонимание. нету у Спартака 2 равных составов и календарь раньше такой же был. и еврокубки, и кубок страны, и никто целвми составами команды не менял. Да, в группе молодежь выпускать правильно. а тут пора на результат шпилить 06.11.2025

Atoms Ну у Локо Веселова так по взрослому еще не проверяли. Сегодня спасал не по детски, а то счет мог быть и большим! 06.11.2025

Топотун Это идея чекистов-миллиардеров, вместо еврокубков - кубок ваты ! 06.11.2025

Smash. Станковича точно нужно оставлять. Он наконец поставил игру. Хороший тренер. 06.11.2025

Фобия Самый длиннннный Кубок в мире футбола! Пора подавать заявку в книгу Рекордов! Дегтярёв! Дюков! Где заявление? Не спать, ёпть...:confused::money_mouth::rofl: 06.11.2025

Abellardo Может, конечно, я к своим предвзято отношусь, но мне сегодня игра понравилась ещё меньше чем с Зенитом. 06.11.2025

FAB2856 Ага, ну вот нарочно Баринов с Батраковым проиграли! Ты им это в лицо скажи, получишь по едалу сразу! Может поумнеешь тогда.... 06.11.2025

Abellardo Лучше так, чем серьезную травму получить, играя постоянно на максималках. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вратари сыграли здорово! У Локо мне нравятся стражи ворот, и Помазун наш нравится. 06.11.2025

Ivan Ivanov Ожидаемо Он не геракл по физ.данным. 06.11.2025

футбол это спорт Попробую написать в редакцию. Если поучаствуете и еще кого подобьете, может и поможет. Для справки: когда примерно эффект пробовали в Ла Лиге, и когда эксперимент закончили? 06.11.2025

merniloskut Братьев во КБ - с Победой! 06.11.2025

Abellardo Как оказалось не только на Батракове, ему ещё исполнители рядом нужны. Воробей выпал, Бакаев сам с собой играет, Руденко по настроению, Комличенко = Соболев, вот и весь грустный расклад. 06.11.2025

Соперников уважать нельзя

SPRAVEDLIVYI Оказывается, что Спартак умеет играть.....но почему в чемпионате так нельзя????.... 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Наблюдаю за Батраковым и сделал для себя вывод, что подсел он физически 06.11.2025

Atoms Веселов был конечно хорош, но и Помазун стоял стеной))) 06.11.2025

analytica Там было так же, но телезрителям не понравилось, и больше такого нет. А у нас телезрителей никто не спрашивает. 06.11.2025

FAB2856 Ни хрена не понял, Станкевича гоним или оставляем? Э, алё, говнокидатели… 06.11.2025

Ivan Ivanov Да норм.вы играли.Но сильно ваша игра на Батракове завязана и от него зависима.Батраков сегодня выпал на мой взгляд и вот так получилось.. 06.11.2025

Заполярье Батракову нужно валить из этого болота РПЛ! Гол забил изумрудный! Спартак победил и, слава Богу! Но, есть нюансы...Локо играло спустя рукава это факт! Видимо в чемпионате, опять будут пробуксовки! Зачем на игру, ставить Барко и Маркиньоса - не понятно! Вперёд Спартак! :slight_smile: 06.11.2025

Псевдоним Вратарь Спартака взял пенальти. Последний раз такое помню только в Англии с Селиховым 06.11.2025

analytica Надо замазать такой же густой красной краской всех, кто к этому безобразию причастен. С головы до ног. А когда переоденутся то можно еще раз замазать, но теперь уже выделить зоны и белые линии провести. И так несколько раз. Наверняка поможет. 06.11.2025

футбол это спорт Могли бы хоть прозрачно рисовать, но ведь весь футбол скрадывают. У Ла Лиги так же или умнее? 06.11.2025

Знаешь, в чём разница? "Зенит" - "Локомотив" - 2:0. Ты пишешь о "сломанном игрушечном паровозике". "Спартак" - "Локомотив" - 3:1. Я пишу о трудной победе над хорошим сильным соперником. Уважение к сопернику. В этом - разница.

AnTaras Лидеры проигрывают середнякам:grinning: С одинаковым счётом:grinning: 06.11.2025

Гончар Мой любимый СПАРТАК,был хорош.Во первых,убрал максименко.А,во вторых стал играть с локо как надо.Эпизодически отдавать мяч сопернику,а тот не знает что с ним делать.Они привыкли играть на контратаках,а Спартак их этого лишил. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вы поймите наконец! Изменения не связаны с экспериментами Деяна!!! Не слушайте идиотов по ТВ и в СЭ. Слушайте, что говорит тренер. А он говорит, что Марки и Мартинс не здоровы до конца, и приходится выбирать, кто может играть, Бонгонда только только выходит на поле и тд. 06.11.2025

Abellardo С Ла Лиги эта фигня пошла. 06.11.2025

Abellardo Локо играл плохо. Веселов - молодчик. Спартак с заслуженной победой. 06.11.2025

Леший Что творится, что творится! Вчера Динамо, сегодня Спартак. И обе команды преобразились после недавних совершенно блеклых игр. Будто это не они. Только вот надолго ли? Или опять увидим череду их игр по принципу "кто в лес, кто по дрова"? 06.11.2025

МАО Пенальти был такой, не 100%. Но Локо не забил. Стало бы 3-2. а там..... Себя пусть винят. 06.11.2025

Врн36 Из четырёх игр, три закончились 3:1. Случайно? 06.11.2025

spartsmen возможно. а возможно, что те же люди выходят в чемпе под другим давлением, при постоянных изменениях и при постоянном нервяке тренера. макс не мог разучиться играть с тех времён, когда болелы признавали его игроком месяца в половине чемпионата. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov На матч ТВ продолжают на нашего тренера гнать. Стали спрашивать у болельщиков про Деяна, теперь у Дмитриева после матча. Какие же твари! 06.11.2025

-философ- Однако, когда вместо нервозности, команда вкидывает трёшку в ворота соперника, не нужно и судей проклинать. 06.11.2025

МАО Так бывает . Психология. Сердце стучит, лёгкие дышат. А голова что ?- предмет тёмный, и исследованию не подлежит. 06.11.2025

Неприкрытый Писярев Должны были 5 забивать. Солари конечно столько порит 06.11.2025

футбол это спорт Накупив техничных малышей, у которых невозможно отобрать мяч без фола, Спартак пошел по пути Зенита. Но если в Зените есть Семак и стабильное управление клубом, то красно-белые мучаются со времен ухода Романцева. Вот Спартак и бросает как на качелях, то блеск то провал, и пока конца этому не видать. Сегодня - почти отлично, завтра - кто знает?.. 06.11.2025

инок Хорошо играл Спартак, вот всегда бы так.) 06.11.2025

-философ- Возможно, игроки чувствуют нервозность, когда в рамке Максименко. 06.11.2025

Олег Не кубок, а Санта Барбара какая то. 06.11.2025

Врн36 Ну и Дмитриев должен был забивать 06.11.2025

alex111 Мы круглые чемпионы!!! Чемпионы в товарищеских матчах и чемпионы по поражениям в официальных играх чемпионата ! Игру обсуждать смысла не вижу. Играть надо было против Краснодара ,а сегодня это так , очередной, тренировочный ,полуофициальный матч. 06.11.2025

Rastan Уверенная, безоговорочная победа "Спартака", показавшего красивый футбол. Тем не менее, "Локомотив" мог и спасти игру. Очень интересной будет концовка нынешнего чемпионата! 06.11.2025

Vitalik Klimov Вот так бы каждую игру Спартак играл бы!!!:grinning::metal: 06.11.2025

spartsmen Посмотришь кубок иногда - вроде и играть могут, и даже красиво, и даже Денисов, блин. А как чемпионат - так карета превращается в тыкву, а Денисов - из скакуна в мышь. Почему так?.. 06.11.2025

Глупый этот кубок тянется как сериал никто не понимает сетку турнира 06.11.2025

Jean4 После такого интенсивного матча, теперь вопрос, что будет через 3 дня в Грозном? Ахмат в кубке не играет, целую неделю готовится в матчу. А Станкович основу сегодня не берег. Лидеры почти все по 90 минут отпахали. 06.11.2025

Lars Berger Станкович, дай Помазуну сыграть в Чемпионате, а не только в Кубке! Неужели не видно, что с ним команде - спокойнее?! И даже нашу традиционную валидольную концовку пережили - более-менее... Дай парню шанс, Деян! Дай команде шанс!.. И, блдь, хватит пиз-ть на итальянском!.. Говори по-сербски!.. Мы - поймём. 06.11.2025

сергей карасёв спартак может побеждать только в дворовом футболе... 06.11.2025

МАО Как до этой недели Локомотив шёл без поражений. Загадка. 06.11.2025

Zelenyj Откровенно предвзятое судейство от кукуяна.Просто подонок.Потом удивляются почему Станкович психует 06.11.2025

lvb Здаров. "P.S. Концовка - кошмарна. Нельзя так."(с) Что нельзя? В последние 10 минут мы НЕ забили минимум 4. И играли не с занюханным скажем "Торпедо", а с одной из лучших команд РПЛ. Так что критика излишняя) 06.11.2025

oleg ves он хрустальный - больше лечится, чем играет 06.11.2025

Atoms Лучший матч 1/4 однозначно! Спартак был лучше и 3 мяча тому свидетельство. Вообще, по моему мнению, лучший матч Спартака в сезоне. Локо старался, но сегодня не его был день, надо признать. 06.11.2025

Toksovo80 Ну вот и сыграли все команды учавствующие в первом этапе кубка основонного на песне Высоцкого-Хорошую религию придумали индусы,что мы, отдав концы ,не умираем насовсем,а переходим из пути РПЛ в путь регионов... 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Забавно кто-то из комментаторов сказал, что Рябчук вышел в нападение))) 06.11.2025

инок Спартак со справедливой победой над Локомотивом! 06.11.2025

Evgen Отличная игра приятно смотреть на Спартак! Спасибо за игру! 06.11.2025

ровнов Хорошая тренировка. Спартак с победой. 06.11.2025

Dmitriy Nekrasov Очень легко играли, здорово сыграл Даня Денисов - рад за него! Все сегодня смотрелись здорово и органично. Должны были ещё 3-4 мяча забить, но у Локо здорово играл вратарь. Локо либо подсел физически, как и в прошлом сезоне, либо оставил силы на чемпионат. Игра смотрелась. Батраков забил красивый гол. Вперёд, Спартак! С победой, красно-белые! 06.11.2025

oleg ves мясных - с заслуженной победой не смотря на вредительство судей. Помазун - монстр - взял левейший пеналь намертво. Маркиньос - гол красавец пяточкой без шансов для вратаря. воротчик Локо - молодец, несколько раз спас 06.11.2025

Семён Фадеич Если Спартак будет играть так, как сегодня, то очки будет стабильно набирать.. 06.11.2025

Lars Berger С победой нас, красно-белые братья! Над очень хорошим сейчас "Локомотивом". Победа - есть. Как глоток воздушка... Но она - есть. Над очень сильным соперником. P.S. Концовка - кошмарна. Нельзя так. 06.11.2025

uaom Удивительно , что так с быками то не играли , а выглядели , как засранцы ? 06.11.2025

Sergey_Marcus Слушайте, а где Самошников? Из Локомотива как раз. Играл человек на двух флангах, метал ауты, перешел в Спартак и провалился в черную дыру. Даже в Кубке на замену не выходит)) 06.11.2025

Кабанчик Помазун - красавчик, пора парню дать шанс в основе Деян!? 06.11.2025

футбол это спорт Постой, Паровоз…, поздравь Спартак с победой. То ли Спартак проснулся как обычно осенью, то ли Локо приустал или заметно ослаблен без Воробьева, но до гола Локо игра катилась в одни ворота. Умница и технарь Батраков красиво забил и встряхнул команду, но он же и погасил порыв незабитым пенальти. И на молодуху бывает проруха. В целом счет по игре, довольно интересной, а у Локо есть матч-реванш. P.S. Матч ТВ продолжает замазывать футбол на поле густой краской статистических зон на экране ТВ. И кто только до этого додумался! 06.11.2025

Врн36 Спартак с заслуженной победой. Спартак сегодня был лучше 06.11.2025

Семён Фадеич Станкович и Карпин очень любят кубок. Это их спасение. 06.11.2025

lvb Спартачам поздравы. Давно я не получал удовольствия от ФК СМ.. Наконец сыграли в реальный футбол, "ваты" практически не было, да и глупых фолов. Зато наконец "командная химия" в полный рост. Юг к этому соотносится.. как статист, это сами игроки все сделали. Так что давайте порадуемся, редкая возможность)) 06.11.2025

Желтый полосатик Алланазаров, ждем статьи о хорошей игре "Спартака"))) 06.11.2025

ToLkUnet С победой, игра зацепила, а что в чемпионате то 06.11.2025

-философ- Вот результат, когда в воротах вратарь, а не занавеска. Браво, Помазун и полевые игроки. 06.11.2025

Jean4 Вопрос к игрокам Спартака, а нельзя так играть каждый матч? Правда вместо счета 5-1 или 6-1, чуть на 3-2 не устроились в концовке. Ну и судья при счете 3-0 должен был удалять Баринова с поля. Пожалел. 06.11.2025

Странно все это Что-то Михал Михалыч не тянет, верните Михаила 06.11.2025