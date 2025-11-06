«Спартак» — «Локомотив»: Маркиньос, Барко и Батраков выйдут с первых минут

Игра пройдет 6 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Jean4

Можно сказать основа + Помазун. Всё лучше чем Максименко. Интересно только, почему отданный в аренду Пруцев, может играть в очных матчах. Это упущение менеджмента.

06.11.2025