6 ноября, 18:54

«Спартак» — «Локомотив»: Маркиньос, Барко и Батраков выйдут с первых минут

Сергей Ярошенко

«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Локомотив»: Веселов, Монтес, Ньямси, Рамирес, Сильянов, Тимофеев, Баринов, Пруцев, Бакаев, Батраков, Комличенко.

Игра пройдет 6 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив
3

  • Дичь какая-то

    включил матч.... там шнякин и григорян.... утром счет узнаю

    06.11.2025

  • Jean4

    Можно сказать основа + Помазун. Всё лучше чем Максименко. Интересно только, почему отданный в аренду Пруцев, может играть в очных матчах. Это упущение менеджмента.

    06.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Не понял. Те и другие хотят выиграть Кубок?

    06.11.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
