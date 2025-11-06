6 ноября, 18:54
«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Спартак»: Помазун, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.
«Локомотив»: Веселов, Монтес, Ньямси, Рамирес, Сильянов, Тимофеев, Баринов, Пруцев, Бакаев, Батраков, Комличенко.
Игра пройдет 6 ноября на «Лукойл Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дичь какая-то
включил матч.... там шнякин и григорян.... утром счет узнаю
06.11.2025
Jean4
Можно сказать основа + Помазун. Всё лучше чем Максименко. Интересно только, почему отданный в аренду Пруцев, может играть в очных матчах. Это упущение менеджмента.
06.11.2025
ОстроV Zаячий
Не понял. Те и другие хотят выиграть Кубок?
06.11.2025