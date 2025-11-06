«Спартак» — «Локомотив»: Судья Кукуян отменил пенальти в ворота железнодорожников

Судья Павел Кукуян отменил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака». Во время борьбы в штрафной полузащитник железнодорожников Артем Тимофеев упал и задел опорной рукой мяч. После просмотра видеоповтора ВАР Кукуян отменил решение ставить пенальти. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

rac135 Он не только отменил пенальти, но и назначил левый пенальти в ворота «Спартак») Даже продажный Лапочкин отказался подтвердить его правомерность) Но Ку-ку-куяну ведь так нужна денежка! 07.11.2025

oleg ves Правильный заголовок дарю: ВАР исправил ошибочно назначенный пенальти Кукуяном 06.11.2025

Loel1 Была бы рука у Спартака,пеналь бы сразу дали! 06.11.2025