6 ноября, 19:58
Судья Павел Кукуян отменил пенальти в ворота «Локомотива» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».
Во время борьбы в штрафной полузащитник железнодорожников Артем Тимофеев упал и задел опорной рукой мяч. После просмотра видеоповтора ВАР Кукуян отменил решение ставить пенальти.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
rac135
Он не только отменил пенальти, но и назначил левый пенальти в ворота «Спартак») Даже продажный Лапочкин отказался подтвердить его правомерность) Но Ку-ку-куяну ведь так нужна денежка!
07.11.2025
oleg ves
Правильный заголовок дарю: ВАР исправил ошибочно назначенный пенальти Кукуяном
06.11.2025
Loel1
Была бы рука у Спартака,пеналь бы сразу дали!
06.11.2025
Феликс_Забанен
пенальти не было но как рука идущая вниз локтем к газону может быть опорной ?
06.11.2025