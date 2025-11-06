6 ноября, 21:37
«Спартак» дома победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ — 3:1.
У красно-белых забили Ливай Гарсия и Маркиньос, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. У железнодорожников отличился Алексей Батраков.
4-я минута. Гарсия — 1:0
49-я минута. Фассон, в свои ворота — 2:0
55-я минута. Маркиньос — 3:0
66-я минута. Батраков — 3:1
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
александр н мах
ну какой класс? два первых это ж чистый фарт. вратаря искренне жаль-он же оба пропустил на ровном месте. первый вообще почти отбил.после второго он мне кажется там матерился. ну как так можно то)))
07.11.2025
александр н мах
спартаку конечно жёстко пофартило. ну прям всё у них сложилось в этот день.
07.11.2025
Sehrgut
Ща посмотрим...
07.11.2025
Andrey Vladimirovich
На классе. Надеюсь, теперь попрёт у народных. Как прошлой осенью.
06.11.2025
Владимир
Станкович теперь остаётся? )
06.11.2025