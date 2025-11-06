«Спартак» — «Локомотив»: видео голов матча

александр н мах ну какой класс? два первых это ж чистый фарт. вратаря искренне жаль-он же оба пропустил на ровном месте. первый вообще почти отбил.после второго он мне кажется там матерился. ну как так можно то))) 07.11.2025

александр н мах спартаку конечно жёстко пофартило. ну прям всё у них сложилось в этот день. 07.11.2025

Sehrgut Ща посмотрим... 07.11.2025

Andrey Vladimirovich На классе. Надеюсь, теперь попрёт у народных. Как прошлой осенью. 06.11.2025