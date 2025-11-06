Видео
Футбол
FONBET Кубок России

6 ноября, 21:37

«Спартак» — «Локомотив»: видео голов матча

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» дома победил «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ — 3:1.

У красно-белых забили Ливай Гарсия и Маркиньос, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. У железнодорожников отличился Алексей Батраков.

4-я минута. Гарсия — 1:0

49-я минута. Фассон, в свои ворота — 2:0

55-я минута. Маркиньос — 3:0

66-я минута. Батраков — 3:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 6&nbsp;ноября 2025 года.«Спартак» победил «Локомотив» в дерби, Батраков забил с игры и не реализовал пенальти! Онлайн-трансляция матча Кубка

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

5

  • александр н мах

    ну какой класс? два первых это ж чистый фарт. вратаря искренне жаль-он же оба пропустил на ровном месте. первый вообще почти отбил.после второго он мне кажется там матерился. ну как так можно то)))

    07.11.2025

  • александр н мах

    спартаку конечно жёстко пофартило. ну прям всё у них сложилось в этот день.

    07.11.2025

  • Sehrgut

    Ща посмотрим...

    07.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    На классе. Надеюсь, теперь попрёт у народных. Как прошлой осенью.

    06.11.2025

  • Владимир

    Станкович теперь остаётся? )

    06.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
