FONBET Кубок России. Новости
Футбол
FONBET Кубок России

6 ноября, 09:30

«Спартак» — «Локомотив»: трансляция матча начнется в 19.30 мск

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Локомотив» сыграют первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 6 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Время начала — в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
06 ноября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Локомотив

В прямом эфире матч «Спартака» и «Локомотива» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.45 мск, за 45 минут до игры. Также трансляцию из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча спартаковцев и железнодорожников. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Локомотив» также можно в матч-центре на нашем сайте.

«Спартак» выступал в группе С, набрал 13 очков и вышел в верхнюю сетку плей-офф с первого места. «Локомотив» в группе D занял второе место с 13 очками и также напрямую попал в верхнюю сетку.

Ответная игра красно-белых и красно-зеленых пройдет на «РЖД Арене» 26 ноября.

  • oleg ves

    Слепые поросенки будут раздавлены паровозом

    06.11.2025

  • dk1981

    А в заголовке в Чемпионате написано! Дно давно пробито писаками

    06.11.2025

    Кубок России
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК Спартак (Москва)
