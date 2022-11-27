«Спартак» на удачу поменял отель в Санкт-Петербурге перед матчем Кубка России против «Зенита»

«Спартак» решил поменять отель, в котором они обычно останавливались во время игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».

Ранее московская команда останавливалась в одном из отелей, который находится на Крестовском острове и проигрывала большинство матчей питерской команде. В этот раз футболистов на удачу поселили в один из отелей на Невском проспекте. В этом же месте проживала сборная России перед матчами Евро-2020.

Последний раз москвичи выигрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге в январе 2019 года (3:0).

27 ноября «Спартак» сыграет с питерской командой в 6-м туре Кубка России. Начало — 16.00 мск. Красно-белые возглавляют группу В с 12 очками за 5 туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 9 очков и занимает третье место.