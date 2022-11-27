«Спартак» на удачу поменял отель в Санкт-Петербурге перед матчем Кубка России против «Зенита»

Сегодня, 13:35
«Спартак» решил поменять отель, в котором они обычно останавливались во время игр с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт».
Ранее московская команда останавливалась в одном из отелей, который находится на Крестовском острове и проигрывала большинство матчей питерской команде. В этот раз футболистов на удачу поселили в один из отелей на Невском проспекте. В этом же месте проживала сборная России перед матчами Евро-2020.
Последний раз москвичи выигрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге в январе 2019 года (3:0).
27 ноября «Спартак» сыграет с питерской командой в 6-м туре Кубка России. Начало — 16.00 мск. Красно-белые возглавляют группу В с 12 очками за 5 туров. Команда из Санкт-Петербурга набрала 9 очков и занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования