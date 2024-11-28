«Спартак» обратился в ЭСК РФС по неназначенным пенальти на Маркиньосе и Мартинсе в матче с «Ростовом»

Сегодня, 17:00
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой рассмотреть два эпизода по итогам ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова».
— Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ростовом»: неназначенные пенальти на Маркиньосе и Мартинсе.
Игра команд прошла в среду, 27 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовчан.
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (3:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2