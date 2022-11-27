«Спартак» не должен проиграть с разностью -4, «Зениту» нужна такая победа: расклады группы Кубка России

В воскресенье, 27 ноября состоятся матчи последнего тура групповой стадии Кубка России в группе B «Зенит» — «Спартак» и «Крылья Советов» — «Факел».

Перед шестым туром «Спартак» лидирует с 12 очками, «Крылья Советов» занимают вторую строчку с 9 очками. «Зенит» также набрал 9 очков, но занимает третье место, поскольку уступает самарцам по дополнительным показателям. «Факел» проиграл все пять матчей и лишился шансов на выход в плей-офф.

«Спартаку» достаточно не проиграть «Зениту» с разностью в 4 мяча, чтобы выйти в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Команде из Санкт-Петербурга для выхода в верхнюю сетку нужно побеждать красно-белых с преимуществом в 4 гола или более, чтобы не зависеть от результата матча «Крылья Советов» — «Факел».

«Крылья Советов» выйдут в верхнюю сетку в случае, если сыграют в матче с «Факелом» не хуже «Зенита» в игре со «Спартаком». При равенстве очков самарцы попадут в верхнюю сетку, а петербуржцы — в нижнюю.