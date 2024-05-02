«Спартак» не обращался в ЭСК по эпизоду с пенальти на Соболеве

Московский «Спартак» не стал обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Динамо» (2:0). Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

— Обращался ли «Спартак» в ЭСК после матча с «Динамо»?

— Нет, не обращался.

Одним из самых резонансных эпизодов встречи с бело-голубыми в среду, 1 мая, стал момент в штрафной «Динамо» на 69-й минуте, когда защитник хозяев Фабиан Бальбуэна ударил рукой по лицу нападающего «Спартака» Александра Соболева. Главный арбитр встречи Алексей Сухой не видел эпизода, а ВАР Артем Чистяков не вмешался в ситуацию.