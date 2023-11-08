«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного пенальти Соболева в матче с «Краснодаром»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС в связи с отмененным голом нападающего Александра Соболева с пенальти на 84-й минуте в матче 6-го тура группового этапа FONBET Кубка России (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В матче с «Краснодаром» Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако главный арбитр встречи Евгений Буланов после подсказки ВАР отменил гол из-за двойного касания у нападающего в момент исполнения одиннадцатиметрового.