«Спартак» — «Оренбург»: Угальде и Марин в старте, Джикия и Вера в запасе

Стали известны составы «Спартака» и «Оренбурга» на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде. Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Дуарте, Классен, Денисов, Тавареш, Зорин, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов. «Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Горбани, Прохин, Флорентин, Марин, Горлюк, Куэро. Запасные: Ходанович, Хотулев, Башич, Мансилья, Воробьев, Малых, Обухов, Михайлов, Вера, Титков, Мартынов, Столбов. Первый матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 мск, «СЭ» проведет текстовую трансляцию.