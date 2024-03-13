«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 1/4 финала Кубка России 14 марта

«Спартак» примет «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Первый матч завершился со счетом — 1:0 в пользу оренбургского клуба.

Прогноз и ставки на матч смотрите в нашем материале.

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