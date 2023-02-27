«Спартак» остался в Пути РПЛ. Жеребьевка 2 марта

После побед над «Локомотивом» (4:2 и 1:0) команда Гильермо Абаскаля вслед за «Уралом» вышла в полуфинал Кубка России (Путь РПЛ). Компанию им составят «Крылья Советов» или «Динамо», а также ЦСКА или «Краснодар».

Ответный четвертьфинальный матч между самарцами и динамовцами пройдет завтра. В первом бело-голубые уступили — 1:2. А «Краснодар» сегодня попытается реабилитироваться дома за разгром в Москве (0:3).

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля.

«Ростов» и «Локомотив» перешли в Путь регионов. Там их ждут «Ахмат», «Акрон», «Зенит» и «Пари НН». Игры второго этапа четвертьфинала в этой части сетки состоятся 15 марта.

Жеребьевка Кубка России запланирована на 2 марта.