«Спартак» — первый, «Зенит» попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка России: итоговая турнирная таблица группы B

Состоялись матчи 6-го тура в группе B пути РПЛ Кубка России.

«Крылья Советов» победили «Факел» (1:0), «Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче с массовой дракой и 6 удалениями.

Москвичи и самарцы заняли первое и второе места и получили путевку в верхнюю сетку плей-офф. Питерцы стали третьими и попали в нижнюю сетку.