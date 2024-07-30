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Сегодня, 17:26

«Спартак» посвятит матч с «Динамо» памяти Черенкова

Сергей Разин
корреспондент
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Матч 1-го тура FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» будет посвящен памяти футболиста Федора Черенкова, сообщает официальный сайт красно-белых.

Команды и судейская бригада выйдут на поле в майках с фото Черенкова, символический удар по мячу нанесет дочь футболиста Анастасия. Также встречу посетят актеры фильма «Федя. Народный футболист», на табло стадиона будет показан трейлер картины, а на одной из трибун пройдет выставка экспонатов из фильма.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля и начнется в 18.30 мск.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. За свою карьеру он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных за «Спартак» матчей (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).

Источник: ФК Спартак
Федор Черенков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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