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Сегодня, 21:00

«Спартак» прибыл в Екатеринбург без травмированных Промеса и Джикии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Спартак» прибыл в Екатеринбург, где 4 апреля сыграет в матче FONBET Кубка России с «Уралом», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, с командой не прилетели травмированные Квинси Промес и Георгий Джикия, а также дисквалифицированные Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-priby-l-v-ekaterinburg-bez-travmirovanny-h-promesa-i-dzhikii/
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