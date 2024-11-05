Судейство
Сегодня, 19:28
На 41-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судье Василию Казарцеву понадобилась помощь его видеоассистентов Павла Кукуяна и Артема Любимова.
Сам арбитр не увидел, что ростовчанин Виктор Мелехин нарушил правила в своей штрафной площади: схватил за майку Шамара Николсона и задержал его.
Только после ВАР-проверки и просмотра видеоповтора на мониторе у поля Казарцев изменил свое решение и объявил о наказании Мелехина 11-метровым ударом и желтой карточкой.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2