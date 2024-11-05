Судейство
Сегодня, 19:46
На 36-й минуте первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судья Василий Казарцев правильно вынес предупреждение Деяну Станковичу, но ошибочно не наказал его второй желтой карточкой и не удалил из технической зоны.
В том моменте главный тренер красно-белых отреагировал аплодисментами и выкриком «браво» на решение рефери применить дисциплинарную санкцию.
Арбитр решил не реагировать или не увидел, что делал Станкович, а резервный Ранэль Зияков не подсказал.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2