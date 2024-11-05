Сегодня, 18:20
«Спартак» и «Ростов» встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 18.30.
В прямом эфире матч показывает «Матч ТВ». Трансляцию можно также смотреть на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. С основными событиями игры «Спартак» — «Ростов» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В групповом турнире «Спартак» занял первое место в группе с московским и махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Ростов» стао вторым в квартете с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом».
Ответный матч 1/4 финала между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2