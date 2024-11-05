«Спартак» и «Ростов» встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 18.30.

В прямом эфире матч показывает «Матч ТВ». Трансляцию можно также смотреть на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Тушино. С основными событиями игры «Спартак» — «Ростов» также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В групповом турнире «Спартак» занял первое место в группе с московским и махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». «Ростов» стао вторым в квартете с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом».

Ответный матч 1/4 финала между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября.