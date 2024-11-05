«Спартак» вдесятером проиграл «Ростову» в Кубке России, Барко не реализовал пенальти

Сегодня, 20:29
«Спартак» дома проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.
Гол на 72-й минуте с пенальти забил форвард гостей Мохаммад Мохеби.
Полузащитник красно-белых Эсекьель Барко мог вывести хозяев вперед, но не реализовал одиннадцатиметровый на 44-й минуте. В концовке встречи защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.
Ответный матч в Ростове пройдет 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2