«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 18.30 мск.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.

Запасные: Максименко, Довбня, Абена, Бабич, Хлусевич, Мангаш, Игнатов, Медина, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.

Запасные: Одоевский, Ханкич, Сако, Вахания, Чернов, Игнатов, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Голенков.