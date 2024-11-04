Сегодня, 18:30
«Спартак» встретится с «Ростовом» в домашнем матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция стартует за 45 минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. С ключевыми событиями игры «Спартак» — «Ростов» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ответный матч 1/4 финала между этими соперниками состоится в Ростове-на-Дону 27 ноября. В октябре команды встречались в 11-м туре РПЛ, в этой игре в Москве «Спартак» одержал победу со счетом 3:0.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2