«Спартак» победил «Пари НН» со счетом 5:4 в матче FONBET Кубка России

«Спартак» дома обыграл «Пари НН» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:4.

В составе красно-белых забивали Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. У нижегородцев отметились Тимур Сулейманов (дубль), Эдгар Севикян и Виктор Александров.

В начале второго тайма хозяева пропустили три гола за 10 минут. Но смогли отыграться и выйти вперед на 81-й и 90-й минутах.

Дебютом за москвичей отметился новичок Олег Рябчук.

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.